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Поправки в Конституцию ,  
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Изменение Конституции одобрило необходимое число регионов России

Согласно ст. 136 Конституции России поправки в нее вступают в силу после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей регионов страны
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Законодательные органы более двух третей регионов России поддержали принятие закона о внесении поправок в Конституцию страны, сообщил РБК сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«На руках у нас [результаты голосования от] 60 [заксобраний регионов]», — сказал он РБК. Все 60 регионов дали положительные отзывы, уточнил он. Возглавляемый им комитет предполагает обсудить их на внеочередном заседании 14 марта, добавил он.

Информацию о том, что поддержали принятие закона более двух третей Законодательных собраний регионов России, ранее сообщал ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты. «Преобразования продиктованы временем, остротой событий сегодняшнего дня, запросами общества. Они нацелены, прежде всего, на социальную справедливость, защиту материального благополучия граждан, на суверенитет нашей страны, главенство основного закона над международным правом», — объяснил решение Московской областной думы об одобрении поправок ее председатель Игорь Брынцалов.

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Согласно ст. 136 Конституции России, поправки в ее главы с третьей по восьмую вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей регионов страны.

В самом законе о внесении поправок в Конституцию говорится, что он вступает в силу «со дня его официального опубликования после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей». Однако там же указано, что положения ст. 1 закона, в которой, собственно, и прописаны все поправки, подлежащие внесению в Конституцию, вступит в силу только в случае их одобрения более чем половиной граждан, принявших участие в ходе общероссийского голосования. Однако еще до проведения такого голосования свою оценку поправкам должен дать Конституционный суд. Если тот сочтет поправки не соответствующими Конституции, голосование должно быть отменено и поправки в силу не вступят.

В случае одобрения на голосовании президент должен будет подписать указ об официальном опубликовании обновленной Конституции с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.

Авторы: Евгений Калюков, Евгения Кузнецова
Теги: поправки в Конституцию, Андрей Клишас, регионы России
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