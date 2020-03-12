Изменение Конституции одобрило необходимое число регионов России

Согласно ст. 136 Конституции России поправки в нее вступают в силу после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей регионов страны

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Законодательные органы более двух третей регионов России поддержали принятие закона о внесении поправок в Конституцию страны, сообщил РБК сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«На руках у нас [результаты голосования от] 60 [заксобраний регионов]», — сказал он РБК. Все 60 регионов дали положительные отзывы, уточнил он. Возглавляемый им комитет предполагает обсудить их на внеочередном заседании 14 марта, добавил он.

Информацию о том, что поддержали принятие закона более двух третей Законодательных собраний регионов России, ранее сообщал ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты. «Преобразования продиктованы временем, остротой событий сегодняшнего дня, запросами общества. Они нацелены, прежде всего, на социальную справедливость, защиту материального благополучия граждан, на суверенитет нашей страны, главенство основного закона над международным правом», — объяснил решение Московской областной думы об одобрении поправок ее председатель Игорь Брынцалов.

Согласно ст. 136 Конституции России, поправки в ее главы с третьей по восьмую вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей регионов страны.