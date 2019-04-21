Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж

По данным экзитполов, озвученных в эфире национальных телеканалов, Зеленский побеждает на выборах с результатом более 73% голосов

«Спасибо жене за силу и выдержку: если бы она раньше узнала все, что обо мне говорили, может быть, не вышла бы за меня», — сказал Зеленский