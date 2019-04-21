Выборы на Украине , 21:06
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Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж
На Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, победу одержал Владимир Зеленский. Действующий глава страны Петр Порошенко признал результаты выборов, заявив, что они прошли честно. Как встретили новость о победе в штабе кандидата Зеленского — в фоторепортаже РБК
По данным экзитполов, озвученных в эфире национальных телеканалов, Зеленский побеждает на выборах с результатом более 73% голосов
После оглашения данных экзитполов Зеленский поблагодарил родителей и жену
Владимир Зеленский и его жена Елена
«Спасибо жене за силу и выдержку: если бы она раньше узнала все, что обо мне говорили, может быть, не вышла бы за меня», — сказал Зеленский
ЦИК пока не оглашала результаты выборов. Действующий президент страны Петр Порошенко признал победу своего конкурента, назвав выборы честными