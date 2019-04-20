Серьезную роль в штабе играет адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, говорят два собеседника РБК, близких к штабу Зеленского, и подтверждает знакомый Коломойского.

Владимир Зеленский в своем избирательном штабе (Фото: РИА Новости )





18 апреля в эфире программы «Право на власть» канала «1+1» Зеленский представил и других членов своей команды. В частности, директор Украинской политконсалтинговой группы и спикер штаба Дмитрий Разумков отвечает в ней за вопросы внутренней политики, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Руслан Стефанчук является идеологом партии Зеленского, выходец из Кривого Рога, гендиректор «Квартала 95» Иван Баканов — председатель партии «Слуга народа». Александр Данилюк и юрист Александр Мережко отвечают за международные отношения, врач и телеведущий Евгений Комаровский — советник по медицине.

Как могут изменится отношения с Россией?

Зеленский пояснил, что все они в случае его избрания на пост главы государства будут работать в администрации президента, после чего могут быть назначены на ответственные должности «после серьезных проверок».Украинские эксперты обращают внимание, что в основном это не слишком известные люди.«Исключений два — Данилюк, уже работавший в правительстве и проявивший себя как реформатор, и педиатр Комаровский, популярный ведущий передачи «Школа доктора Комаровского», — констатирует политтехнолог Сергей Гайдай.Впрочем, оглашение имен членов команды еще не значит, что они займут ключевые посты во власти, считает политический эксперт центра «Дом демократии» Анатолий Октисюк: «Скорее, это ширма для общества и западных партнеров, тем более что оппоненты Зеленского постоянно вменяли ему отсутствие команды».С Октисюком соглашается и Сергей Гайдай. «Зеленский поступил хитро: он не сказал, что названные лица займут конкретные посты. Он показал каких-то людей до выборов, но оставляет за собой свободу по всем ключевым назначениям», — обращает внимание политолог.

Несмотря на то, что Зеленский декларирует готовность к диалогу с Москвой, политологи и собеседники РБК в окружении Зеленского уверены, что кардинальных изменений в отношениях России с Украиной и решения конфликта в Донбассе от президента ждать не стоит.

«Донбасс и Крым — украинские. У нас есть две красные линии, через которые мы не перейдем: мы никому не дарим и не даем в аренду украинские суверенные территории и жизнь украинских граждан», — настаивает собеседник РБК в штабе, имеющий отношение к разработке внешней политики.

Пока с представителями России контактов у штаба Зеленского не было, утверждают два собеседника РБК в его штабе. Кто будет заниматься российским вопросом в случае победы, также пока не известно. Зеленский уже заявил, что не готов к коалиции со считающимися пророссийскими бывшим кандидатом в президенты Юрием Бойко и главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором ​Медведчуком.

Политологи уверены, что с приходом Зеленского утихнет антироссийская риторика, большего Зеленский на данном этапе отношений между странами сделать не сможет. «Если пойдет навстречу России — его сожрут окружение и избиратели. Если он попытается что-то сделать на этом фронте — Украина восстанет. Это как если Путин скажет «возвращаем Крым», — объясняет собеседник в штабе Зеленского. Максимум, что возможно — это попытки перезапустить «Минский процесс», добавляет он.

Что изменится в украинской политике?

В своей предвыборной программе Зеленский анонсировал серию достаточно радикальных законопроектов. В частности, закон «О народовластии» (закрепление механизма, по которому «народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии»), законопроекты «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей», «Об импичменте президента Украины» и «Об отзыве народного депутата Украины».

Ключевой вопрос украинской политики после выборов президента — как сложатся отношения Зеленского с Верховной радой. От этого зависит, в частности, будут ли приняты анонсированные Зеленским инициативы; также президенту требуется поддержка парламента при утверждении руководителей МИД, Генпрокуратуры, СБУ и Минобороны.

При победе Зеленского возможны два сценария развития ситуации: либо он досрочно распускает Раду и назначает перевыборы, либо пытается выстроить сотрудничество с действующим парламентом, состоящим из депутатов, работавших с Порошенко. Очередные выборы в Верховную раду запланированы на конец октября. Досрочный роспуск возможен не позднее чем за 6 месяцев до окончания срока ее полномочий, то есть до 27 мая. Инаугурация должна пройти в течение 30 дней после официального объявления результатов выборов, при этом дату назначения инаугурации определяет Рада, которая может затянуть процесс. Раньше июня объявить о роспуске Рады Зеленский в любом случае не успевает, уверен депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

Зеленский уже заявил, что действовать намерен «по закону» в рамках своих полномочий. «Еще не ясно, что для действующих депутатов хуже: сразу пойти на досрочные перевыборы или столкнуться с пакетом законопроектов Зеленского, которые они, скорее всего, не примут — и идти на октябрьские выборы с упавшими рейтингами», — отмечает собеседник в штабе.

Роспуск Рады не оправдан, уверен собеседник РБК, близкий к штабу и знакомый с Коломойским, который ссылается на последние рейтинги партий, где у Блока Петра Порошенко — 16%, а у партии «Слуга народа» Зеленского — 26%. «Таким образом при внеочередных выборах в Раду партия Порошенко может взять примерно 35 мест + примерно 15 мажоритарщиков. Это задел для достаточно мощной оппозиционной силы в новом парламенте, которая будет серьезно критиковать Зеленского, а его будет за что», — объясняет он.

Гораздо логичнее будет не распускать Раду и дождаться октябрьских выборов, уверен он. «За эти полгода он будет вносить свои законопроекты, которые обещал, а когда Рада будет их отклонять, сможет обвинять их в саботаже. И тогда к очередным парламентским выборам он получит свои 30% в парламенте и сформирует коалицию», — надеется собеседник РБК.

Что будет с парламентскими выборами — самый сложный на сегодня вопрос, считает Бузаров. Кто бы ни стал президентом, парламентского большинства в 226 человек у него не будет, отмечает эксперт. «У Зеленского такой поддержки на данный момент нет. Вероятно, он попытается за счет влияния Коломойского объединить в один блок четыре политические группы, входящие в сферу влияния Коломойского: свою партию «Слуга Народа», остатки партии «Самопомощь», «Возрождение» и «Укроп». «Может получиться около 60-70 депутатов, чтобы хотя бы зайти в парламент и иметь право на формирование большинства», — объясняет он. Только получив большинство он сможет провести в жизнь кардинальные реформы, в то числе лишить представителей власти, включая президента, неприкосновенности перед законом.