Гройсман назвал госдолг Украины «огромным грузом»

Страна «зажата» госдолгом, который был «неадекватно наращен» в 2008-2013 годах. В этом году Киев направит на оплату долгов треть бюджета, ему с трудом удается обеспечивать стабильность страны третий год подряд, сказал Гройсман

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Государственный долг Украины является «огромным грузом» для страны, который отвлекает «ресурс от быстрых изменений». Об этом на заседании стратегического комитета правительства Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщается на сайте украинского кабмина. Он напомнил, что в этом году треть бюджета Украины пойдет на оплату долгов, которые с 2008 по 2013 год были «неадекватно наращены».

«Понятно, что каждый хотел бы иметь и более высокие зарплаты, и высокие пенсии, и лучшую инфраструктуру. Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его», — заметил Гройсман. Премьер добавил, что ВВП страны должен расти, а госдолг уменьшаться, также главной задачей украинского правительства должно стать удержание стабильности в стране, которую власти обеспечивают третий год подряд.

Гройсман напомнил, что с 2016 года объем госдолга стабильно снижается, на сегодняшний день он находится на «безопасной границе». Доля госдолга должна быть снижена до 50,5% в этом году и до 41,4% в последующие годы, также страна должна максимально использовать «дешевые и длинные» заимствования, добавил премьер.

В 2019-2020 годах Украина должна выплатить по внешнему госдолгу порядка $12 млрд с процентами, заявлял в декабре прошлого года глава Нацбанка Украины Яков Смолий. По его словам, Киев до 2020 года сможет самостоятельно выплачивать свои долги, но в дальнейшем властям следует провести структурные реформы, предусмотренных программой сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ).