Президенты в бегах и на пенсии: чем занимаются бывшие главы Украины

Леонид Кравчук

Председатель Верховной рады Украины Леонид Кравчук был избран президентом Украины на первых в истории страны выборах в 1991 году. Он занимал должность главы государства три года — в 1994 году из-за массовых протестов в стране были проведены досрочные выборы, во втором туре которых действующий президент проиграл Леониду Кучме.

Несмотря на поражение, Кравчук не ушел из политики. С 1994 до 2006 года он был депутатом Верховной Рады. На парламентских выборах 2006 года объединенная социал-демократическая партия Украины, во главе списка которой шел первый президент, набрала меньше 3% и лишилась фракции. После этого Кравчук отказался от активного участия в политической жизни.

Сейчас 85-летний Кравчук живет в престижном киевском пригороде Конча-Заспа, и, по его словам, пишет книгу под названием «История независимости Украины». Кроме того, он занимает должность почетного президента общества «Украина — Китай» и периодически выступает в качестве приглашенного эксперта на украинских политических ток-шоу