Порошенко созвал Совбез Украины из-за решения суда по банку Коломойского

Из-за решения киевского окружного суда об отмене национализации Приватбанка президент Украины созвал экстренное совещание Совета безопасности и обороны страны

Петр Порошенко (Фото: Mykhailo Markiv / EPA / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко созвал вечернее заседание Совета безопасности и обороны Украины из-за решения суда отменить национализацию Приватбанка. Об этом Порошенко написал в Twitter.

​«Созвал совещание в СНБО для обсуждения рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком. Начало в 21.00», — написал президент Украины.

О решении Окружного административного суда Киева стало известно ранее сегодня. Суд занял сторону экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского и заключил, что национализация банка была проведена с нарушением действующего законодательства.

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