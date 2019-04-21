Зеленский назвал задачу номер один после победы

Владимир Зеленский, лидирующий на выборах президента Украины, пообещал вернуть домой всех украинских моряков, находящихся под арестом в России. По его словам, это будет его «задачей номер один»

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Главная задача Владимира Зеленского после победы на выборах — вернуть домой украинских военнопленных. Об этом он заявил в ходе выступления в штабе, передает корреспондент РБК.

«Кроме минских договоренностей у нас задача номер один — вернуть наших всех заключенных, всех моряков», — заявил Зеленский.

По словам лидирующего кандидата, он уже успел пообщаться с родителями украинских военных, находящихся в России. «На это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть — не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть — наших ребят домой. Это приоритетная задача», — подчеркнул он в ходе брифинга.

Три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года неподалеку от Керчи, после того как вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны. 24 украинских моряка, которые находились на борту, были арестованы и отправлены в СИЗО. Их обвинили в незаконном пересечении государственной границы (ч. 3 ст. 322 УК России).

16 апреля Киев обратился в Международный трибунал по морскому праву, потребовав немедленного освобождения Россией задержанных кораблей вместе с их экипажами. До этого, в январе 2018 года, власти Украины направили жалобу о нарушении прав моряков в Европейский суд по правам человека.