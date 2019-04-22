Отрыв Зеленского от Порошенко вплотную приблизился к трехкратному

После обработки 90,1% протоколов на выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский. Он заручился поддержкой 73,17% избирателей. Действующий глава государства набирает почти в три раза меньше голосов — 24,50%

Владимир Зеленский (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

Украинская ЦИК обработала 90,1% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидерство в президентской гонке продолжает удерживать Владимир Зеленский. Его отрыв от действующего главы Украины Петра Порошенко вплотную приблизился к трехкратному. За актера, по последним данным, проголосовали ​73,17% жителей, Порошенко в свою очередь поддержали только ​24,50% избирателей.

Последний еще накануне, сразу после публикации данных экзитполов, признал победу на выборах Зеленского. В следующем месяце, заметил Порошенко, он покинет свой пост, но не уйдет из политики. Ранее политик говорил, что после завершения президентской каденции мечтает стать депутатом Европарламента от Украины (право делегировать своих представителей в этот орган имеет только страна — член ЕС).

Зеленский в свою очередь вечером 21 апреля рассказал, что Порошенко, поздравив его с победой, предложил помощь. «Если мне понадобится его помощь, я ему позвоню», — прокомментировал это актер, заметив также, что готов пригласить действующего президента Украины на министерский пост. Это, подчеркнул Зеленский, может произойти в случае, «если общество скажет, что хочет видеть его [Порошенко] министром».

Своей задачей номер один после победы на выборах актер назвал возвращение домой украинских военнопленных, в том числе моряков, находящихся под арестом в России. Позже в штабе Зеленского корреспонденту РБК приоритетным направлением работы назвали переговоры с Россией.