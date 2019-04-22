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Выборы на Украине ,  
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Отрыв Зеленского от Порошенко вплотную приблизился к трехкратному
После обработки 90,1% протоколов на выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский. Он заручился поддержкой 73,17% избирателей. Действующий глава государства набирает почти в три раза меньше голосов — 24,50%
Владимир Зеленский (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

Украинская ЦИК обработала 90,1% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидерство в президентской гонке продолжает удерживать Владимир Зеленский. Его отрыв от действующего главы Украины Петра Порошенко вплотную приблизился к трехкратному. За актера, по последним данным, проголосовали ​73,17% жителей, Порошенко в свою очередь поддержали только ​24,50% избирателей.

Последний еще накануне, сразу после публикации данных экзитполов, признал победу на выборах Зеленского. В следующем месяце, заметил Порошенко, он покинет свой пост, но не уйдет из политики. Ранее политик говорил, что после завершения президентской каденции мечтает стать депутатом Европарламента от Украины (право делегировать своих представителей в этот орган имеет только страна — член ЕС).

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Зеленский в свою очередь вечером 21 апреля рассказал, что Порошенко, поздравив его с победой, предложил помощь. «Если мне понадобится его помощь, я ему позвоню», — прокомментировал это актер, заметив также, что готов пригласить действующего президента Украины на министерский пост. Это, подчеркнул Зеленский, может произойти в случае, «если общество скажет, что хочет видеть его [Порошенко] министром».

Своей задачей номер один после победы на выборах актер назвал возвращение домой украинских военнопленных, в том числе моряков, находящихся под арестом в России. Позже в штабе Зеленского корреспонденту РБК приоритетным направлением работы назвали переговоры с Россией.

Фотогалерея 
Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж

Первый тур выборов президента Украины прошел в конце марта. В качестве кандидатов в нем участвовали 39 политиков. В итоге ни одному из них не удалось заручиться поддержкой более 50% избирателей. Во второй тур вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский, причем последний также являлся лидером по результатам первого тура голосования — он набрал 30,24% голосов. Действующему президенту Украины свою поддержку выразили 15,95% украинцев.

Как происходит передача власти президента на Украине
  • После окончания голосования на выборах президента Украины Центральная избирательная комиссия подводит итоги голосования. Это должно произойти не позднее чем через три дня после получения всех протоколов с данными об итогах голосования от окружных избирательных комиссий и не позднее чем через десять дней после проведения самих выборов.
  • Избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании (если голосование было в один тур), либо кандидат, набравший голосов больше, чем его оппонент, во втором туре (если голосование было в два тура).
  • Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Он приносит присягу народу на торжественном заседании Верховной рады. Принимает присягу президента председатель Конституционного суда.
  • Президент не формирует правительство Украины, и кабмин не уходит в отставку после выборов президента. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада.
  • После парламентских выборов президент по предложению коалиции депутатских фракций вносит в Верховную раду кандидатуру нового премьер-министра. Решение о его отставке принимает Рада. 
  • Президент Украины также может предложить Раде своих кандидатов на посты министров иностранных дел и Минобороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора. Остальных членов правительства назначает Верховная рада.
  • Может назначить высшее командование Вооруженных сил Украины и присвоить высшие воинские звания.
  • Назначает половину состава членов совета Национального банка Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; а также треть судей Конституционного суда.
  • Может прекратить полномочия Верховной рады (в трех случаях: если она за месяц не сформировала коалицию, не сформировала за 60 дней новое правительство после отставки старого, если в течение 30 дней не могут начаться заседания парламента). 
  • Может наложить вето на принятые Верховной радой законы.
  • Может приостановить действие распоряжений правительства, если они не соответствуют Конституции Украины.
  • Может назначать послов и глав дипломатических представительств Украины в других государствах и организациях.
  • Выборы в Верховную раду Украины пройдут осенью 2019 года.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, выборы президента, Украина
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