Зеленский анонсировал «перезагрузку» минского процесса

Лидирующий во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил после окончания голосования, что будет «перезагружать» минский процесс. Об этом передает корреспондент РБК.

«В любом случае Минский процесс — мы будем перезагружать его. Я думаю, что у нас будут замены кадровые», — отметил Зеленский.

В своем выступлении кандидат в президенты также подчеркнул, что его «задача номер один» после вступления в должность — вернуть украинских военнопленных. В штабе шоумена, соответственно, говорили, что приоритетная цель будущей команды Зеленского — провести переговоры с Россией.

После подсчета 20% голосов действующий президент Петр Порошенко, который уже признал свое поражение на выборах, набирает менее 25% голосов, у Зеленского — 73,3%, Его уже поздравили с победой США, Великобритания, Франция и Армения.