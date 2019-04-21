Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи

Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, выиграл президентские выборы на Украине, рассказал, что ему позвонил и поздравил с победой действующий глава государства Петр Порошенко

Фото: Стрингер / РИА Новости

По словам Зеленского, Порошенко поздравил его с победой и предложил свою помощь. Актер сказал, что в случае необходимости согласится на нее, сообщает корреспондент РБК.

«Если мне понадобится его помощь, я ему позвоню. Он сказал, что готов помочь всегда советом. Мне кажется, это серьезная помощь. Почему нет?» — сказал Зеленский.

При этом он сказал, что готов пригласить Порошенко на министерский пост, «если общество скажет, что хочет видеть его министром», добавил он.

Комментируя возможные кадровые изменения во власти, Зеленский подчеркнул, что намерен провести перестановки и назначить новых людей. В качестве примера он назвал генерального прокурора Юрия Луценко.

Ранее Порошенко, выступая в своем штабе, заявил, что позвонит Зеленскому с поздравлениями. Он также сказал, что готов помочь ввести нового президента в курс дела.