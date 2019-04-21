Порошенко признал победу Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал победу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на выборах украинского лидера. Об этом он заявил на пресс-конференции в своем избирательном штабе, которая транслируется на его странице в Facebook.

«Никогда не сдаваться, говорил я себе тогда. И говорю сейчас, когда вижу результаты экзитполов, а они очевидны. И говорят о том, что мне нужно позвонить своему оппоненту и поздравить его», — подчеркнул он.

Порошенко объяснил признание своего поражения тем, что с 22 апреля все кандидаты должны будут объединиться для выполнения единых целей.

Ранее были опубликованы результаты национального экзитпола, согласно которым за Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко — 25,3% избирателей.



