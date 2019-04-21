Порошенко отреагировал на данные экзитполов словами о Черчилле и Путине

Петр Порошенко сделал первое заявление после оглашения результатов экзитполов. Он признал победу Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов

Фото: Стрингер / РИА Новости

Выступая в своем избирательном штабе, Порошенко прокомментировал результаты экзитполов, по результатам которых 72–73% набрал Владимир Зеленский. Действующий президент заявил, что признает победу своего конкурента. Он объяснил это тем, что с завтрашнего дня все кандидаты должны объединиться для выполнения единых целей.

«Завтра настанет 22 апреля, и нам нужно будет объединяться, чтобы защитить Украину. Уже в следующем месяце я оставлю пост президента. Так решили украинцы, и я принимаю это решение. Я покину свой пост, но я не ухожу из политики», — пообещал Порошенко.

«Никогда не сдавайся. Никогда! Никогда! Никогда! Не сдавайся в большом и малом. Никогда не сдавайся», — привел слова Уинстона Черчилля Порошенко. «Украина никогда не стояла перед такими вызовами, как она стояла в 2014-м, когда Путин своими щупальцами залез к нам. И тогда желающих быть президентом было много больше. Никогда не сдавайся, говорил я себе тогда. И говорю сейчас, когда вижу результаты экзитполов, а они очевидны. И говорят о том, что мне нужно позвонить своему оппоненту и поздравить его», — сказал действующий президент.

Порошенко также пообещал, что после ухода со своего поста останется в политике, продолжит со своей командой защищать путь Украины в ЕС и НАТО, защищать украинскую армию.