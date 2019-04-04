ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

После обработки 100% протоколов лидирует актер Владимир Зеленский, он набирает 30,24% голосов. Следом за ним с 15,95% — действующий президент республики Петр Порошенко. Оба они выходят во второй тур

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики. Согласно им, после обработки 100% протоколов победу в первом туре одерживает актер Владимир Зеленский. Он заручился поддержкой 30,24% украинцев. На втором месте — действующий глава государства Петр Порошенко, за него проголосовали 15,95% избирателей. Оба они выходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.​

Следом за ними, согласно данным ЦИК, — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,4%) и народный депутат Юрий Бойко (11,67%). Заключает пятерку лидеров бывший украинский министр обороны, ныне парламентарий Анатолий Гриценко (6,91%).​ Всего в голосовании принимали участие 39 кандидатов, что стало рекордом для Украины.

Видео: РБК

​Первый тур выборов украинского президента прошел 31 марта. Явка составила 63,52%. Системных нарушений в ходе голосования выявлено не было, отметили в ЦИК. Необходимость второго тура там официально признали уже утром 1 апреля. Для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо было набрать более 50%. Победитель во втором туре определится простым большинством голосов.