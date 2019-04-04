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Выборы на Украине ,  
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ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
После обработки 100% протоколов лидирует актер Владимир Зеленский, он набирает 30,24% голосов. Следом за ним с 15,95% — действующий президент республики Петр Порошенко. Оба они выходят во второй тур
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики. Согласно им, после обработки 100% протоколов победу в первом туре одерживает актер Владимир Зеленский. Он заручился поддержкой 30,24% украинцев. На втором месте — действующий глава государства Петр Порошенко, за него проголосовали 15,95% избирателей. Оба они выходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.​

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Следом за ними, согласно данным ЦИК, — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,4%) и народный депутат Юрий Бойко (11,67%). Заключает пятерку лидеров бывший украинский министр обороны, ныне парламентарий Анатолий Гриценко (6,91%).​ Всего в голосовании принимали участие 39 кандидатов, что стало рекордом для Украины.

Видео: РБК

​Первый тур выборов украинского президента прошел 31 марта. Явка составила 63,52%. Системных нарушений в ходе голосования выявлено не было, отметили в ЦИК. Необходимость второго тура там официально признали уже утром 1 апреля. Для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо было набрать более 50%. Победитель во втором туре определится простым большинством голосов.

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Ранее на выход во второй тур голосования на Украине рассчитывали Тимошенко и лидер «Оппозиционного блока» Бойко. Штаб первой, который после закрытия избирательных участков 31 марта вел альтернативный подсчет голосов, заявлял, что их кандидат выходит во второй тур вместе с Зеленским 1 апреля. Сценария, согласно которому, во второй тур вместе с артистом должен был выйти Бойко, также не исключали в «Оппозиционном блоке».

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В штабе Порошенко тем временем заявляли об уверенности в том, что их кандидат выиграет во втором туре. Зеленский в свою очередь после оглашения первых результатов поблагодарил «проголосовавших [за него] не по приколу».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: ЦИК Украины, выборы президента, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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