ЕС ввел санкции против 33 россиян из-за смерти Алексея Навального

ЕС ввел санкции против 33 россиян и двух тюрем из-за смерти Алексея Навального

ЕС внес в санкционный список 33 россиян, которых счел причастными к смерти Навального. В списке начальник ИК №3 и его заместители, начальники управлений Мюнюста, судьи и др. Россия оценивает западные санкции, как незаконные

Фото: Leon Neal / Getty Images

Евросоюз ввел санкции против двух организаций и 33 россиянв связи со смертью Алексея Навального. Список опубликован на официальном сайте ЕС.

В санкционный список в частности попали:

Губернатор ЯНАО, где в колонии «Полярный волк» умер Навальный, Дмитрий Артюхов;

начальник ИК-3 «Полярный волк» Вадим Калинин и пять его заместителей, а также главы управлений ФСИН и Минюста по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин и Олег Севостьянов;

Начальник Департамента государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний Минюста Владимир Шведов;

Судьи Ковровского городского суда Кирилл Никифоров и Дмитрий Самойлов;

Судьи Мосгорсуда Андрей Суворов и Ильнар Бамсыров;

Судьи Басманного суда Москвы Евгения Николаева и Наталия Дударь;

Судья Химкинского городского суда Елена Морозова;

Судья Московского областного суда Муса Мусаев;

Судья Лефортовского районного суда Москвы Сергей Рябцев;

Судья Верховного Суда в отставке Юрий Ситников и др.

Также под европейские санкции попали две исправительные колонии — ИК № 3 и ИК № 6, в которых в разное время содержался Навальный.

О смерти Навального в колонии «Полярный волк» управление ФСИН ЯМАО сообщило днем 16 февраля. В ведомстве заявили, что ему стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.Матери Навального выдали медицинское заключение, в котором было сказано, что причины его смерти естественные.

Оппозиционера похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.

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Санкции против России из-за смерти Навального уже ввели США, Великобритания, Канада и Австралия. Заявления западных лидеров об ответственности российских властей за смерть Навального в Кремле назвали хамскими.