ЕС ввел санкции против 33 россиян из-за смерти Алексея Навального
Евросоюз ввел санкции против двух организаций и 33 россиянв связи со смертью Алексея Навального. Список опубликован на официальном сайте ЕС.
В санкционный список в частности попали:
- Губернатор ЯНАО, где в колонии «Полярный волк» умер Навальный, Дмитрий Артюхов;
- начальник ИК-3 «Полярный волк» Вадим Калинин и пять его заместителей, а также главы управлений ФСИН и Минюста по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин и Олег Севостьянов;
- Начальник Департамента государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний Минюста Владимир Шведов;
- Судьи Ковровского городского суда Кирилл Никифоров и Дмитрий Самойлов;
- Судьи Мосгорсуда Андрей Суворов и Ильнар Бамсыров;
- Судьи Басманного суда Москвы Евгения Николаева и Наталия Дударь;
- Судья Химкинского городского суда Елена Морозова;
- Судья Московского областного суда Муса Мусаев;
- Судья Лефортовского районного суда Москвы Сергей Рябцев;
- Судья Верховного Суда в отставке Юрий Ситников и др.
Также под европейские санкции попали две исправительные колонии — ИК № 3 и ИК № 6, в которых в разное время содержался Навальный.
О смерти Навального в колонии «Полярный волк» управление ФСИН ЯМАО сообщило днем 16 февраля. В ведомстве заявили, что ему стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.Матери Навального выдали медицинское заключение, в котором было сказано, что причины его смерти естественные.
Оппозиционера похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.
Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»
Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.
Санкции против России из-за смерти Навального уже ввели США, Великобритания, Канада и Австралия. Заявления западных лидеров об ответственности российских властей за смерть Навального в Кремле назвали хамскими.
«Мы теряем станцию». В Украине рассказали о состоянии крупнейшей ГЭС после ударов
Кологривый в суде заявил о «несоизмеримо жестком наказании». Видео
Глава МИД Польши раскритиковал перспективы вступления Украины в НАТО
Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики. Что известно
Опубликованы фото последствий обстрела Белгорода
Вашингтон призвал Киев прекратить обстрелы России. Подробности
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
Как менялся средний лимит россиян по кредитным картам. Инфографика
Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста