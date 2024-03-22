 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Смерть Навального в колонии ,  
0 

ЕС ввел санкции против 33 россиян из-за смерти Алексея Навального

ЕС ввел санкции против 33 россиян и двух тюрем из-за смерти Алексея Навального
Сюжет
Смерть Навального в колонии
ЕС внес в санкционный список 33 россиян, которых счел причастными к смерти Навального. В списке начальник ИК №3 и его заместители, начальники управлений Мюнюста, судьи и др. Россия оценивает западные санкции, как незаконные
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Евросоюз ввел санкции против двух организаций и 33 россиянв связи со смертью Алексея Навального. Список опубликован на официальном сайте ЕС.

В санкционный список в частности попали:

  • Губернатор ЯНАО, где в колонии «Полярный волк» умер Навальный, Дмитрий Артюхов;
  • начальник ИК-3 «Полярный волк» Вадим Калинин и пять его заместителей, а также главы управлений ФСИН и Минюста по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин и Олег Севостьянов;
  • Начальник Департамента государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний Минюста Владимир Шведов;
  • Судьи Ковровского городского суда Кирилл Никифоров и Дмитрий Самойлов;
  • Судьи Мосгорсуда Андрей Суворов и Ильнар Бамсыров;
  • Судьи Басманного суда Москвы Евгения Николаева и Наталия Дударь;
  • Судья Химкинского городского суда Елена Морозова;
  • Судья Московского областного суда Муса Мусаев;
  • Судья Лефортовского районного суда Москвы Сергей Рябцев;
  • Судья Верховного Суда в отставке Юрий Ситников и др.

Также под европейские санкции попали две исправительные колонии — ИК № 3 и ИК № 6, в которых в разное время содержался Навальный.

Путин заявил, что был согласен на обмен Навального
Политика
Владимир Путин

О смерти Навального в колонии «Полярный волк» управление ФСИН ЯМАО сообщило днем 16 февраля. В ведомстве заявили, что ему стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать.Матери Навального выдали медицинское заключение, в котором было сказано, что причины его смерти естественные.

Оппозиционера похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Санкции против России из-за смерти Навального уже ввели США, Великобритания, Канада и Австралия. Заявления западных лидеров об ответственности российских властей за смерть Навального в Кремле назвали хамскими.

«Мы теряем станцию». В Украине рассказали о состоянии крупнейшей ГЭС после ударов

Кологривый в суде заявил о «несоизмеримо жестком наказании». Видео

Глава МИД Польши раскритиковал перспективы вступления Украины в НАТО

Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики. Что известно

Опубликованы фото последствий обстрела Белгорода

Вашингтон призвал Киев прекратить обстрелы России. Подробности

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Как менялся средний лимит россиян по кредитным картам. Инфографика

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Евросоюз ЕС санкции Алексей Навальный ФСИН колонии ЯНАО
Материалы по теме
ЕС согласовал санкции против России из-за смерти Алексея Навального
Политика
Песков объяснил слова Путина об обмене Навального
Политика
Путин заявил, что был согласен на обмен Навального
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 16:14
ПСБ признан лучшим дистанционным сервисом взаимодействия с клиентами Пресс-релиз, 18:05
У кладбища под Оренбургом нашли убитых учительницу и участкового Общество, 18:04
В Приморье заподозрили экс-совладельца «Восточной верфи» в создании ОПГ Общество, 17:57
Минэнерго поручило обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов Бизнес, 17:54
В Киеве заявили, что понимают призывы США не наносить удары по НПЗ Политика, 17:50
«МегаФон» протестировал российский планшет KVADRA_T Пресс-релиз, 17:45
Немецкие политики раскритиковали решение сборной сменить Adidas на Nike Спорт, 17:43
Проведите аудит своей жизни
Курс Р. Гандапаса и 40+ других в Уроках Легенд
Подробнее
Набиуллина заявила о пройденном пике перегрева российской экономики Экономика, 17:42
Швейцария не исключила переноса мирной конференции по Украине Политика, 17:41
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 17:40
Набиуллина раскрыла, сколько денег есть у КИВИ Банка для выплат клиентам Финансы, 17:33
Гладков сообщил о взрывах в трех селах Белгородской области Политика, 17:29
В НАТО заявили о готовности к вероятному конфликту с Россией Политика, 17:22
Коллегия рассмотрит заявку основного кандидата в главы Верховного суда Политика, 17:21