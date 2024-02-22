Мать Навального подписала свидетельство о его смерти
Мать Алексея Навального Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти, сообщила она в своем обращении. Она также сказала, что ей показали тело в морге.
Следователи в Салехарде, по ее словам, сообщили, что причина смерти известна, готовы все юридические и медицинские документы. Людмила Навальная сказала, что после подписания свидетельства потребовала выдать тело для проведения публичных похорон, «чтобы была возможность с ним проститься».
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом) уточнила на своей странице в X (бывший Twitter), что в медицинском заключении, которое показали Людмиле Навальной, говорится, что причины смерти — естественные.
Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии 16 февраля. В ведомстве заявили, что во время прогулки ему стало плохо и он потерял сознание, прибывшие медики констатировали смерть.
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