Мать Навального подписала свидетельство о его смерти

Людмила Навальная (Фото: Reuters)

Мать Алексея Навального Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти, сообщила она в своем обращении. Она также сказала, что ей показали тело в морге.

Следователи в Салехарде, по ее словам, сообщили, что причина смерти известна, готовы все юридические и медицинские документы. Людмила Навальная сказала, что после подписания свидетельства потребовала выдать тело для проведения публичных похорон, «чтобы была возможность с ним проститься».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом) уточнила на своей странице в X (бывший Twitter), что в медицинском заключении, которое показали Людмиле Навальной, говорится, что причины смерти — естественные.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии 16 февраля. В ведомстве заявили, что во время прогулки ему стало плохо и он потерял сознание, прибывшие медики констатировали смерть.