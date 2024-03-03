Канада ввела санкции против начальника колонии, где умер Навальный
Канада ввела санкции против шести россиян, которые, по версии Оттавы, причастны к смерти Алексея Навального. Список опубликован на сайте канадского МИДа.
Под ограничения попали:
- Начальник колонии ИК-3 «Полярный волк» (где умер Навальный) Вадим Калинин;
- Следователь Александр Варапаев;
- Начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин;
- Прокурор Марина Бобек;
- Прокурор Екатерина Фролова;
- Судья Кирилл Никифоров.
Теперь им запрещен въезд в Канаду, а их активы в стране подлежат заморозке.
О смерти Навального в колонии «Полярный волк», где он отбывал наказание, управление ФСИН ЯМАО сообщило днем 16 февраля. В ведомстве заявили, что ему стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ФСИН проводит проверку, причину произошедшего должны выяснить медики.
Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. На похоронах вместе с дипломатами других стран присутствовала канадский посол Сара Тейлор.
Санкции в отношении России из-за смерти оппозиционера уже ввели США, Британия и Австралия.
В феврале, после смерти оппозиционера, канадский МИД вызвал российского посла Олега Степанова и выразил ему свое осуждение. Степанов сказал впоследствии: «Смерть любого человека — это всегда трагедия, но Навальный был гражданином России, поэтому расследование обстоятельств его смерти ведет Россия и это внутреннее дело России».
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