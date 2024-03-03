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Смерть Навального в колонии ,  
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Канада ввела санкции против начальника колонии, где умер Навальный

Канада ввела санкции против начальника колонии ИК-3, где умер Навальный
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Канада вслед за США, Британией и Австралией ввела санкции из-за смерти Навального в колонии. Под ограничения попали шесть человек, в том числе начальник колонии
Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС
Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС

Канада ввела санкции против шести россиян, которые, по версии Оттавы, причастны к смерти Алексея Навального. Список опубликован на сайте канадского МИДа.

Под ограничения попали:

  • Начальник колонии ИК-3 «Полярный волк» (где умер Навальный) Вадим Калинин;
  • Следователь Александр Варапаев;
  • Начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин;
  • Прокурор Марина Бобек;
  • Прокурор Екатерина Фролова;
  • Судья Кирилл Никифоров.

Теперь им запрещен въезд в Канаду, а их активы в стране подлежат заморозке.

Алексея Навального похоронили в Москве
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Фото:Reuters

О смерти Навального в колонии «Полярный волк», где он отбывал наказание, управление ФСИН ЯМАО сообщило днем 16 февраля. В ведомстве заявили, что ему стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ФСИН проводит проверку, причину произошедшего должны выяснить медики.

Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. На похоронах вместе с дипломатами других стран присутствовала канадский посол Сара Тейлор.

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Санкции в отношении России из-за смерти оппозиционера уже ввели США, Британия и Австралия.

В феврале, после смерти оппозиционера, канадский МИД вызвал российского посла Олега Степанова и выразил ему свое осуждение. Степанов сказал впоследствии: «Смерть любого человека — это всегда трагедия, но Навальный был гражданином России, поэтому расследование обстоятельств его смерти ведет Россия и это внутреннее дело России».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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