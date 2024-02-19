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Смерть Навального в колонии ,  
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Песков выступил против «хамских заявлений» о смерти Навального

Песков назвал хамскими заявления западных политиков о смерти Навального
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Заявления западных официальных лиц о смерти Алексея Навального являются «хамскими», заявил Дмитрий Песков. Ранее Джо Байден пригрозил «совсем другой ответственностью», а Лондон — санкциями виновникам гибели оппозиционера
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Кремль осудил заявления западных политиков о смерти Алексея Навального, передает корреспондент РБК.

«В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями мы считаем абсолютно непозволительно. Это не подобает государственным деятелям, из уст которых мы слышали такие заявления. И эти заявления, безусловно, не могут нанести какой-то ущерб главе нашего государства, но они абсолютно не красят тех, кто с такими заявлениями выступает», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что известно о смерти Алексея Навального в колонии
Политика
Алексей Навальный

По поводу проведения расследования обстоятельств смерти Навального Песков заявил, что оно ведется и в этой связи «выполняются все необходимые действия». «Но пока результатов этого расследования не было обнародовано и, собственно, о них неизвестно», — сказал он.

В ответ на вопрос журналистов о том, когда тело Навального будет возвращено семье, Песков сказал: «Этот вопрос не к нам. Мы не занимаемся этим делом, это не является функциями администрации президента».

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в ИК-З «Полярный волк». В тот день Песков сказал, что проверкой в связи с произошедшим занимается ФСИН. 17 февраля матери Навального выдали в колонии справку о его смерти. Его сторонники потребовали, чтобы тело выдали семье умершего.

Что западные политики говорят о смерти Алексея Навального
Политика
Алексей Навальный

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18 февраля глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Великобритания рассмотрит возможные санкции против «отдельных людей, несущих ответственность» за смерть Навального. До этого, 17 февраля, российского посла вызвали в МИД Великобритании в связи с этим.

16 февраля президент США Джо Байден возложил ответственность за смерть Навального на российские власти и пригрозил за нее «совсем другой ответственностью».

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