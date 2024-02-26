Австралия ввела санкции из-за смерти Навального

Под санкции Австралии попали бывший замглавы ФСИН и шестеро сотрудников владимирской колонии, где содержался Навальный до перевода за Полярный круг

Стихийный мемориал Алексею Навальному (Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters)

Австралия ввела санкции против семи сотрудников ФСИН, которых подозревает в жестоком обращении с Алексеем Навальным во время отбывания наказания. Об этом сообщил заместитель главы МИД Австралии Тим Уоттс.

Под санкции попали:

Алексей Гиричев; бывший замдиректора ФСИН (ушел в отставку 7 февраля);

Дмитрий Ножкин, начальник ИК-6;

Юрий Фомин, замначальника ИК-6;

Данила Синюхин, замначальника ИК-6;

Анатолий Горшков, замначальника ИК-6;

Дмитрий Макорин, замначальника ИК-6;

Михаил Неймович; сотрудник ИК-6.

Уоттс также призвал обеспечить независимое расследование обстоятельств смерти Навального.

Прежде Австралия ввела санкции против семерых человек, которых сочла причастными к отравлению Навального в 2022 году.

Навальный умер в колонии ИК-3 «Полярный волк». О его смерти сообщило 16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как заявило ведомство, ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Прибывшие сотрудники скорой помощи пытались реанимировать Навального.

Ранее в связи со смертью оппозиционера санкции ввели США и Великобритания. Под британские ограничения попали шесть человек: начальник колонии ИК-3 полковник Вадим Калинин и его заместители.

