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Смерть Навального в колонии ,  
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Австралия ввела санкции из-за смерти Навального

Австралия ввела санкции из-за смерти Навального против сотрудников ФСИН
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Под санкции Австралии попали бывший замглавы ФСИН и шестеро сотрудников владимирской колонии, где содержался Навальный до перевода за Полярный круг
Стихийный мемориал Алексею&nbsp;Навальному
Стихийный мемориал Алексею Навальному (Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters)

Австралия ввела санкции против семи сотрудников ФСИН, которых подозревает в жестоком обращении с Алексеем Навальным во время отбывания наказания. Об этом сообщил заместитель главы МИД Австралии Тим Уоттс.

Под санкции попали:

  • Алексей Гиричев; бывший замдиректора ФСИН (ушел в отставку 7 февраля);
  • Дмитрий Ножкин, начальник ИК-6;
  • Юрий Фомин, замначальника ИК-6;
  • Данила Синюхин, замначальника ИК-6;
  • Анатолий Горшков, замначальника ИК-6;
  • Дмитрий Макорин, замначальника ИК-6;
  • Михаил Неймович; сотрудник ИК-6.

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Уоттс также призвал обеспечить независимое расследование обстоятельств смерти Навального.

Прежде Австралия ввела санкции против семерых человек, которых сочла причастными к отравлению Навального в 2022 году.

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Навальный умер в колонии ИК-3 «Полярный волк». О его смерти сообщило 16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как заявило ведомство, ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Прибывшие сотрудники скорой помощи пытались реанимировать Навального.

Ранее в связи со смертью оппозиционера санкции ввели США и Великобритания. Под британские ограничения попали шесть человек: начальник колонии ИК-3 полковник Вадим Калинин и его заместители.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Австралия ФСИН Алексей Навальный санкции Владимирская область
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