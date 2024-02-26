Австралия ввела санкции из-за смерти Навального
Австралия ввела санкции против семи сотрудников ФСИН, которых подозревает в жестоком обращении с Алексеем Навальным во время отбывания наказания. Об этом сообщил заместитель главы МИД Австралии Тим Уоттс.
Под санкции попали:
- Алексей Гиричев; бывший замдиректора ФСИН (ушел в отставку 7 февраля);
- Дмитрий Ножкин, начальник ИК-6;
- Юрий Фомин, замначальника ИК-6;
- Данила Синюхин, замначальника ИК-6;
- Анатолий Горшков, замначальника ИК-6;
- Дмитрий Макорин, замначальника ИК-6;
- Михаил Неймович; сотрудник ИК-6.
Уоттс также призвал обеспечить независимое расследование обстоятельств смерти Навального.
Прежде Австралия ввела санкции против семерых человек, которых сочла причастными к отравлению Навального в 2022 году.
Навальный умер в колонии ИК-3 «Полярный волк». О его смерти сообщило 16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как заявило ведомство, ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Прибывшие сотрудники скорой помощи пытались реанимировать Навального.
Ранее в связи со смертью оппозиционера санкции ввели США и Великобритания. Под британские ограничения попали шесть человек: начальник колонии ИК-3 полковник Вадим Калинин и его заместители.
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