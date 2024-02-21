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Война санкций ,  
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Британия ввела санкции против руководства колонии, где умер Навальный

Великобритания ввела санкции против руководства колонии, где умер Навальный
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Под санкции попали руководители колонии «Полярный волк», где 16 февраля умер Навальный
Ямало-Ненецкий автономный округ. Поселок Харп. Вид на территорию мужской исправительной колонии особого режима №&nbsp;3
Ямало-Ненецкий автономный округ. Поселок Харп. Вид на территорию мужской исправительной колонии особого режима № 3 (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

Великобритания ввела санкции против руководства колонии ИК-3 «Полярный волк», где умер Алексей Навальный, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Санкции вводятся в соответствии с глобальными правилами Великобритании о санкциях в области прав человека, сказано в публикации.

Под ограничения попали шесть человек — начальник колонии, полковник Вадим Калинин, и его заместители:

  • подполковник Сергей Коржов;
  • подполковник Василий Выдрин;
  • подполковник Владимир Пилипчик;
  • подполковник Александр Голяков;
  • полковник Александр Образцов.

Им запрещен въезд в Британию, также будут заморожены их активы.

Днем 16 февраля управление ФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа сообщило о смерти Навального в колонии «Полярный волк», где он отбывал наказание. В ведомстве заявили, что ему стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Медики не смогли спасти его жизнь, более получаса пытаясь его реанимировать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ФСИН проводит проверку, причину произошедшего должны выяснить медики.

Санкции в отношении России из-за смерти оппозиционера пообещали ввести также США и ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил переименовать режим санкций Евросоюза за нарушения прав человека в честь Навального.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Алексей Навальный санкции Великобритания
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