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Бензин подорожал на бирже на фоне атаки на Нижегородский НПЗ

Биржевая стоимость бензина выросла на 1,3–1,4% на фоне атаки на НПЗ ЛУКОЙЛа
Стоимость бензина выросла во вторник в пределах 1,3–1,4%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Удорожание произошло на фоне атаки на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа, произошедшей во вторник
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Бензин подорожал на бирже на фоне атаки на Нижегородский НПЗ

Стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу европейской части России во вторник, 12 марта, выросла на 1,37%, до 47 559 руб. за тонну, сообщается на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Цена Аи-95 поднялась на 1,32%, до 59 453 руб. за тонну. Кроме того, подорожало дизельное топливо: летнее — на 1,41%, до 60 805 руб. за тонну; межсезонное — на 0,82%, до 60 804 руб. за тонну; зимнее — на 0,25%, до 62 609 руб. за тонну.

В предыдущие дни биржевые цены на бензин снижались. Так, стоимость Аи-92 опустилась по итогам последних трех сессий (6, 7, 11 марта) на 2,9%, до 46 916 руб. за тонну; бензин Аи-95 по итогам двух предшествующих вторнику сессий (7 и 11 марта) опустился в цене на 1,5%, до 58 679 руб. за тонну, следует из расчетов РБК.

Рост цен во вторник идет на фоне атак беспилотников на российские регионы. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщил, что утром 12 марта на объект топливно-энергетического комплекса региона была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Предприятием оказался НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ). Этот НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в России. Его установленная мощность переработки — 17 млн т нефти в год. На заводе есть пять основных производств: производство моторных топлив, производство нефтебитумов и парафина, каталитического крекинга, товарно-сырьевое производство, производство по обслуживанию технологических установок. Он выпускает более 50 видов нефтепродуктов.

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Минэнерго России и ЛУКОЙЛ не комментировали последствия атаки на НПЗ. Но, по сообщению агентства Reuters со ссылкой на источники, на НПЗ остановлена работа первичной установки по переработке нефти АВТ-6.

Два месяца назад на Нижегородском НПЗ уже была остановлена одна из двух технологических установок. ЛУКОЙЛ не уточнял причины произошедшего «инцидента», однако «Коммерсантъ» писал о поломке компрессорного оборудования иностранного производства на установке каталитического крекинга. В конце февраля министр энергетики Николай Шульгинов говорил, что ремонт на НОРСИ займет несколько месяцев.

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Какие последствия могут ожидать рынок

Аналитики «БКС Мир инвестиций» полагают, что текущий рост биржевых цен на бензин может быть связан с атакой на НПЗ ЛУКОЙЛа. Однако для более подробных выводов пока мало информации, считают они.

Нынешняя ситуация отличается тем, что речь идет не о вторичных процессах, а о первичной переработке нефти, прокомментировал РБК заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Кондратьев. «Я думаю, что удары по Нижегородскому НПЗ могут оказать заметное влияние на ситуацию на российском рынке бензина. Мощности АВТ-6 составляют 9 млн т переработки нефти в год, а общая мощность по первичной переработке Нижегородского НПЗ составляет 17 млн т (АВТ-5 имеет мощность 8 млн т). Это значит, что теперь загрузка НПЗ не будет превышать 45% (против 78–85% в последние месяцы)», — рассказал он.

Кондратьев предполагает, что ЛУКОЙЛ в сложившейся ситуации мог бы оптимизировать использование мощностей Нижегородского НПЗ и привозить на него, например, нафту и вакуумный газойль с других заводов. Это позволит увеличить загрузку вторичных мощностей, несмотря на вывод в ремонт АВТ-6. Однако неясно, насколько быстро удастся это организовать и есть ли на предприятии необходимые мощности для хранения.

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Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Если же загрузка НПЗ снизится до 40–45% и ЛУКОЙЛ не будет дозагружать вторичные процессы, то переработка на предприятии упадет на 0,5–0,6 млн т в месяц (то есть 2,5% от общероссийской), отмечает эксперт. Тогда, по оценкам ИЭФ, предложение бензина снизится на 90–110 тыс. т, дизельного топлива — на 200 тыс. т, говорит он.

«Предложение на внутреннем рынке пока остается достаточным, но если в этом году повторится ситуация 2023 года — с удлинением сроков доставки по железной дороге, высоким внутренним спросом и так далее — могут потребоваться дополнительные меры, например, накопление дополнительных запасов перед пиком спроса летом, импорт топлива из Белоруссии и другое», — заключает Кондратьев.

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Теги
Татьяна Киселева
бензин дизель СПбМТСБ ЛУКОЙЛ
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