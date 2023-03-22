Си Цзиньпин улетел из России

Визит лидера КНР в Москву продлился два дня. Накануне на переговорах Си Цзиньпин и Путин приняли совместные документы, в том числе об углублении отношений партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху

Самолет китайского лидера Си Цзиньпина вылетел из аэропорта «Внуково-2», его государственный визит в Россию завершился.

Визит председателя КНР продлился два дня. В первый день, 20 марта, состоялась неформальная встреча Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным. Во время переговоров в Кремле председатель КНР назвал Путина дорогим другом и поблагодарил его за «положительную оценку развитию и строительству Китая.

21 марта было основным днем переговоров. По итогам встречи в Большом Кремлевском дворце российский и китайский лидеры сделали заявление для прессы, а также подписали два совместных документа: о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года и об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

Путин заявил, что произошел «содержательный и откровенный» обмен мнениями о перспективах связей Москвы и Пекина. Российский президент также охарактеризовал уровень отношений как «наивысший за всю историю развития».

Китайский лидер пригласил Путина посетить его страну с визитом (в прошлый раз президент России был в Китае в начале февраля 2022 года).

Си Цзиньпин посетил Россию впервые с 2019 года, этот визит также стал его первым после переизбрания на третий срок.