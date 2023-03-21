Си Цзиньпин объяснил выбор России для первого визита после переизбрания

Си Цзиньпин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Председатель Китая Си Цзиньпин выбрал Россию для первого визита после переизбрания по исторической логике. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве.

«Это соответствует исторической логике. Потому что мы являемся друг другу крупнейшими соседними державами. Мы также являемся всесторонними стратегическими партнерами», — пояснил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения России и Китая выдержали «испытание на прочность».

Мишустин поздравил китайского лидера с переизбранием и поблагодарил за особое внимание к развитию дружбы между двумя странами. Он подчеркнул важность того, что Си Цзиньпин выбрал для поездки именно Россию. «Это свидетельствует об особом характере российско-китайских отношений, вступающих в новую эпоху», — сказал премьер.

10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали Си Цзиньпина главой КНР. Он стал первым в истории страны председателем, которого утвердили на третий пятилетний срок.

Китайский лидер прилетел в Москву 20 марта на три дня. В первый день визита состоялась неформальная встреча Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Переговоры продлились четыре с половиной часа.

На встрече Путин сообщил китайскому председателю, что Россия изучила идеи Пекина по мирному урегулированию на Украине. Президент добавил, что Москва открыта для переговоров с Киевом. В свою очередь, глава Китая выразил уверенность, что россияне поддержат его на президентских выборах в следующем году, если он будет выдвигать свою кандидатуру.