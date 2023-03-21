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Путин заявил об откровенном обмене мнениями с Си Цзиньпином

Путин о переговорах с Си Цзиньпином: это был содержательный и откровенный обмен мнениями
Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин откровенно обменялись мнениями о перспективах развития отношений между странами и координации действий на мировой арене. Об этом сообщил журналистам Путин.

«Проведен весьма содержательный и откровенный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

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