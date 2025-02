Reuters узнал об угрозе США отключить Starlink на Украине

США сообщили Украине, что могут отключить доступ к связи Starlink, которую используют ВСУ, если Киев не согласится на сделку по ископаемым, пишет Reuters. Владелец SpaceX Маск как минимум однажды ограничивал доступ к сети для ВСУ

Вашингтон в ходе переговоров с Киевом по соглашению о полезных ископаемых подняли вопрос о возможном прекращении доступа к спутниковому интернету Starlink, которая принадлежит компании SpaceX американского бизнесмена и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) Илону Маску, сообщили Reuters три источника, знакомые с вопросом.

По их словам, этот вопрос был поднят во время визита главы Минфина США Скотта Бессента в Киев на прошлой неделе, когда он представил проект сделки украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а тот отклонил предложение. Затем тема доступа Украины к Starlink упоминалась в ходе встречи Зеленского с спецпосланником президента США Китом Келлогом, рассказал один из собеседников агентства, осведомленный о переговорах.

Он заявил, что в ходе второй встречи украинской стороне сообщили, что ей грозит «неминуемое» отключение сервиса, если соглашение по минералам не будет достигнуто. «Украина работает на Starlink. Они считают его своей полярной звездой. Потеря Starlink... это был бы огромный удар [для Украины]», — добавил собеседник Reuters.

Украинские военные с начала боевых действий используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. К апрелю 2023-го у украинской стороны было 42 тыс. терминалов. Ряд украинских терминалов подключен к более защищенной версии — Spaceshield. В конце 2024-го Пентагон заключил контракт со SpaceX о расширении доступа к этой версии. В некоторых случаях SpaceX ограничивала работу спутникового интернета Starlink для ВСУ, чтобы не допустить «эскалации конфликта». Например, Маск в 2022 году не предоставил украинским военным доступ к интернет-спутникам Starlink в районе Крыма. Он объяснил, что сделал это, чтобы не нарушить санкции США.

Прошлой осенью Зеленский в «плане победы» предложил США совместную разработку украинских ресурсов. В начале февраля президент США Дональд Трамп предложил обменять украинские редкоземельные металлы на продолжение военной помощи от Вашингтона. Объем сделки он оценил в $500 млрд.

Источники NBC утверждали, что США предложили предоставить им право на владение 50% редкоземельных минералов Украины. При этом Бессент дал Зеленскому час на размышление, писала The Economist. Стороны до сих пор не заключили сделку. Зеленский объяснял, что предложение США не включало гарантий безопасности для Украины.

Трамп обвинил Киев в срыве сделки и пригрозил, что без соглашения у США с Украиной «будет много проблем». Он добавил, что надеется на достижение «в короткий срок» соглашения об обязательствах Киева по компенсации США на $400-500 млрд. По оценке Financial Times (FT), стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, достигает $11,5 трлн. The Washington Post и The Telegraph отмечали, что сумма сделки значительно превышает расходы США на помощь Киеву.

Axios 21 февраля сообщил, что США передали Украине «улучшенный» вариант сделки, где учтены опасения Киева. По данным издания, помощники Зеленского посоветовали принять это предложение, чтобы «избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить президенту США обосновать дальнейшую поддержку Украины со стороны США». The Wall Street Journal написала, что соглашение стороны могут заключить 22 февраля, хотя сделка еще не готова.