Axios узнал о передаче США Украине «улучшенной» сделки по ресурсам

США внесли «значительные улучшения» с учетом опасений Киева в проект сделки по ископаемым и передали его Украине, несколько помощников призвали Зеленского принять предложение, пишет Axios

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине «улучшенный» проект соглашения о полезных ископаемых, этот вариант сделки выглядит более вероятным, заявили Axios украинский и американский чиновники, а также три осведомленных источника.

Один из последних сообщил, что несколько помощников украинского президента Владимира Зеленского призвали его подписать обновленное соглашение, чтобы «избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить президенту США обосновать дальнейшую поддержку Украины со стороны США». «В последнем проекте были внесены значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», — сказал собеседник издания.

Источники Axios говорят, что в новой версии соглашения были учтены некоторые опасения Зеленского. Один из собеседников рассказал, что были удалены некоторые пункты, которые касались украинской стороны, в том числе о том, что сделка находилась в юрисдикции суда Нью-Йорка.

Прошлой осенью Зеленский в «плане победы» предложил США совместную разработку украинских ресурсов. В начале февраля Трамп предложил обменять украинские редкоземельные металлы на продолжение военной помощи от США. Объем сделки он оценил в $500 млрд. Источники NBC утверждали, что Вашингтон предложил Киеву предоставить право на владение 50% редкоземельных минералов Украины. При этом Бессент дал Зеленскому час на размышление, писала The Economist. Стороны не заключили сделку.

Позже Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время Мюнхенской конференции. Однако тогда договор также не был подписан. Украинский президент подчеркнул, что документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Когда Киев их получит, то будет готов подумать над соглашением, добавил он.

Трамп обвинил Киев в срыве сделки и заявил, что «воскресит» ее, пригрозив, что в противном случае «будет нехорошо». В Белом доме заявили, что Трамп и его администрация «разочарованы» решением Зеленского не подписывать соглашение, и призвали воспользоваться «исторической возможностью».

20 февраля украинский президент встретился со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом. После этого он заявил о готовности к заключению сделки. «Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В Кремле увидели в сделке коммерческое предложение и заявили, что завершить конфликт возможно, если «вообще не оказывать помощь» Киеву.