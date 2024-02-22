Война Израиля и ХАМАС. Главное

Палестинцы устроили стрельбу по пробке возле Иерусалима, Израиль пригрозил войти в Рафах, если соглашение по заложникам с ХАМАС не будет заключено до начала Рамадана. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Число палестинцев, погибших в секторе Газа с начала операции Израиля, достигло 29,4 тыс., сообщил Минздрав эксклава (контролируется ХАМАС). Ранения с 7 октября получили 69,4 тыс. человек.

Идет работа над новым соглашением Израиля с ХАМАС по заложникам. Однако если сторонам не удастся договориться до конца первой декады марта, когда начнется священный для мусульман месяц Рамадан, ЦАХАЛ войдет в Рафах, заявил министр в израильском военном кабинете Бени Ганц. Рафах — город на юге сектора Газа у границы с Египтом.

Один человек погиб, еще 11 ранены в результате стрельбы возле контрольно-пропускного пункта между Иерусалимом и пригородом Маале-Адумим. Огонь по людям, стоящим в пробке, открыли трое палестинцев из Вифлеема. Двое нападавших убиты, одного задержали, пишет The Times of Israel. ХАМАС назвал случившееся «естественным ответом на массовые убийства» в секторе Газа и на Западном берегу, передает Al Jazeera.

В четверг, 22 февраля, Израиль вновь нанес удар по Рафаху, передает Al Arabiya. Как пишет Reuters, в городе находится около 1,5 млн человек — большинство из них прибыли туда в поисках убежища после начала операции ЦАХАЛ.

Израильские военные разрушили почти 40% из 2,8 тыс. зданий в секторе Газа, расположенных в радиусе километра от границы. К таким выводам на основе изученных спутниковых данных пришел профессор Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нун, пишет WSJ. По словам профессора, большая часть зданий были жилыми. Их снос, судя по всему, является частью плана Израиля по созданию буферной зоны шириной в 1 км вдоль границы, отмечает издание.

Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

С 24 ноября в секторе Газа было объявлено временное перемирие для обмена заложниками и заключенными и доставки гуманитарной помощи в эксклав. Его несколько раз продлевали. 1 декабря Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении перемирия, ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа.

31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа». 13 ноября Израиль заявил, что группировка потеряла контроль над севером эксклава. В начале декабря ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге сектора Газа.

Власти Израиля знали о подготовке нападения ХАМАС более чем за год до начала войны, сообщила NYT. По информации издания, спецслужбы получили 40-страничный план атаки под названием «Стена Иерихона», в котором четко были изложены действия боевиков при пересечении границы. 7 октября ХАМАС следовал этому плану с поразительной точностью, отмечает NYT. Документ также содержал данные о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другие секретные сведения. Израильские спецслужбы сочли план «чересчур амбициозным». Без внимания осталось и предупреждение радиотехнической разведки, которая за три месяца до нападения сообщила, что ХАМАС провел однодневные учения, похожие по сценарию на «Стену Иерихона», пишет издание.

Боевики ХАМАС при подготовке нападения на Израиль в течение двух лет общались при помощи проводных стационарных телефонов, чтобы скрыть свои планы от израильской разведки, сообщает CNN. Телефонные линии были проложены в тоннелях под сектором Газа. Компьютерами или мобильными телефонами они старались не пользоваться.

У боевиков ХАМАС также были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.