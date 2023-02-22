Илон Маск обвинил Нуланд в эскалации конфликта на Украине

Замглавы Госдепа заявила о поддержке США ударов ВСУ по Крыму, это вызвало критику в Кремле. Маск счел, что Нуланд как никто другой «разжигает» ход конфликта на Украине

Виктория Нуланд (Фото: Alex Brandon / Getty Images)

Миллиардер Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд в эскалации боевых действий из-за ее слов о поддержке ударов Украины по военным объектам в Крыму и демилитаризации полуострова. Он опубликовал пост с таким содержанием в Twitter.

«Никто не разжигает эту войну больше, чем Нуланд», — говорилось в твите.

Так Маск прокомментировал статью в Newsweek, в которой приводились слова Нуланд и реакция на них российского военного эксперта Игоря Коротченко в эфире «России 24» у телеведущего Владимира Соловьева; мнение эксперта преподносилось как позиция «российского государственного телевидения».

«После того как США перешли все мыслимые и немыслимые красные линии, фактически сегодня Государственный департамент США объявил, что вступает в войну с Российской Федерацией», — заявил Коротченко, предложив не соглашаться на «полутона» в оценке ее слов и интерпретировать заявление замгоссекретаря именно так.

При этом профессор кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк в комментарии для Newsweek назвал слова Коротченко «очередной болтовней и повторением того, что говорится на канале через равные промежутки времени».

Крым вошел в состав России весной 2014 года по результатам референдума. Президент Владимир Путин называл произошедшее «возвращением в родную гавань». «Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм», — считает он. По его словам, вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Украина, США и основная часть остального мирового сообщества не признают присоединение Крыма к России. В Киеве допускали, что возвращение Крыма — «вопрос времени», решение которого произойдет военным путем.

Нуланд сделала заявление о поддержке США ударов ВСУ по Крыму в середине февраля. Оно обосновала свою позицию тем, что Вашингтон считает эту территорию украинской, на ней находятся «массивные военные сооружения», которые являются важными логистическими точками для России. «Это законные цели», — подчеркнула она.

«Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных «ястребов» американской политики. Это такая хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий», — отреагировал на слова Нуланд представитель российского президента Дмитрий Песков. Посольство России в США увидело в словах Нуланд доказательство того, что Вашингтон «непосредственно вовлечен» в конфликт.

При этом под данным Politico, Пентагон сомневается, что украинская армия будет в скором времени готова провести успешную операцию по захвату Крыма. Госсекретарь Энтони Блинкен заверил экспертов, что США не подталкивают к такой операции Украину.