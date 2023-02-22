Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 15:56
В Эстонии запретили гражданам России и Белоруссии владеть оружием Общество, 23:51
Reuters узнал о предупреждении США по «небесконечной» поддержке Украины Политика, 23:36
На ядерном объекте в США произошел пожар Общество, 23:26
Прокуроры не нашли подтверждения избиений военных из Тувы в ДНР Политика, 23:13
Илон Маск обвинил Нуланд в эскалации конфликта на Украине Политика, 23:10
Правительство предложило перевести новые регионы на московское время Общество, 22:56
Bloomberg узнал о планах G7 «затянуть гайки» санкций против России Политика, 22:41
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Посол исключил применение Россией ядерного оружия в конфликте на Украине Политика, 22:32
«Спартак» со счетом 1:7 проиграл ЦСКА в КХЛ Спорт, 22:09
«Спартак» победил «Локомотив» в первом матче Дзюбы Спорт, 22:03
Муравицкий ушел с поста главного режиссера Театра на Таганке Общество, 22:03
Минобороны утвердило право бесплатного проезда для добровольцев Общество, 21:43
YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева Политика, 21:41
Россия не будет запускать ракету «Циркон» на учениях с Китаем и ЮАР Политика, 21:09
Военная операция на Украине ,  
0 

Илон Маск обвинил Нуланд в эскалации конфликта на Украине

Илон Маск обвинил замгоссекретаря США Нуланд в эскалации конфликта на Украине
Замглавы Госдепа заявила о поддержке США ударов ВСУ по Крыму, это вызвало критику в Кремле. Маск счел, что Нуланд как никто другой «разжигает» ход конфликта на Украине
Виктория Нуланд
Виктория Нуланд (Фото: Alex Brandon / Getty Images)

Миллиардер Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд в эскалации боевых действий из-за ее слов о поддержке ударов Украины по военным объектам в Крыму и демилитаризации полуострова. Он опубликовал пост с таким содержанием в Twitter.

«Никто не разжигает эту войну больше, чем Нуланд», — говорилось в твите.

Так Маск прокомментировал статью в Newsweek, в которой приводились слова Нуланд и реакция на них российского военного эксперта Игоря Коротченко в эфире «России 24» у телеведущего Владимира Соловьева; мнение эксперта преподносилось как позиция «российского государственного телевидения».

«После того как США перешли все мыслимые и немыслимые красные линии, фактически сегодня Государственный департамент США объявил, что вступает в войну с Российской Федерацией», — заявил Коротченко, предложив не соглашаться на «полутона» в оценке ее слов и интерпретировать заявление замгоссекретаря именно так.

При этом профессор кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк в комментарии для Newsweek назвал слова Коротченко «очередной болтовней и повторением того, что говорится на канале через равные промежутки времени».

Крым вошел в состав России весной 2014 года по результатам референдума. Президент Владимир Путин называл произошедшее «возвращением в родную гавань». «Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм», — считает он. По его словам, вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.

Украина, США и основная часть остального мирового сообщества не признают присоединение Крыма к России. В Киеве допускали, что возвращение Крыма — «вопрос времени», решение которого произойдет военным путем.

Читайте на РБК Pro
Минус $100 млн, плюс $10 трлн: как «неудачник» Финк основал BlackRock
Семь «безобидных» привычек, которые мешают высыпаться
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах
Какие привычные фразы в деловой переписке разрушают вашу репутацию

Нуланд сделала заявление о поддержке США ударов ВСУ по Крыму в середине февраля. Оно обосновала свою позицию тем, что Вашингтон считает эту территорию украинской, на ней находятся «массивные военные сооружения», которые являются важными логистическими точками для России. «Это законные цели», — подчеркнула она.

«Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных «ястребов» американской политики. Это такая хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий», — отреагировал на слова Нуланд представитель российского президента Дмитрий Песков. Посольство России в США увидело в словах Нуланд доказательство того, что Вашингтон «непосредственно вовлечен» в конфликт.

При этом под данным Politico, Пентагон сомневается, что украинская армия будет в скором времени готова провести успешную операцию по захвату Крыма. Госсекретарь Энтони Блинкен заверил экспертов, что США не подталкивают к такой операции Украину.

Илон Маск обвинил Нуланд в эскалации конфликта на Украине
Илон Маск обвинил Нуланд в эскалации конфликта на Украине

 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Илон Маск Виктория Нуланд США Военная операция на Украине
Материалы по теме
Советник Буша рассказал о предупреждениях для Обамы насчет России и Крыма
Политика
Конгрессмен США заявил о консенсусе по отказу Украины от атаки Крыма
Политика
Аксенов анонсировал строительство оборонительной линии в Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter