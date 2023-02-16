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Politico узнала о нежелании США поддерживать планы Украины атаковать Крым

Politico: Блинкен заявил о нежелании США «подталкивать» Украину к атаке Крыма
США не будут подталкивать Украину к наступлению на Крым из-за связанных с реакцией России рисков, заверил Блинкен экспертов. Два источника Pollitico отметили, что он не считает возможное наступление мудрым решением Киева
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Если Украина попытается вернуть Крым, это станет «красной линией» для России, а потому США не стимулируют ВСУ начинать соответствующую операцию, чтобы не вызвать «широкий ответ» Москвы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с группой экспертов по Zoom. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех источников, знакомых с содержанием беседы.

Два источника сочли, что из слова Блинкена следовало, будто США не считают планы Украины вернуть Крым мудрым шагом в нынешних условиях. Собеседники газеты пояснили, что он не произнес эти слова непрямую, но они подразумевались.

Два других источника Politico не увидели в словах госсекретаря США таких суждений. В ходе разговора он отметил, что определение направлений ударов ВСУ — дело Украины, а не США, рассказали они, интерпретировав эти заявления как признак открытости Вашингтона к наступлению Киева на Крым.

«В целом идея заключалась в том, что существует большая неопределенность в отношении того, как будут развиваться события дальше», — сказал один из собеседников Politico.

В Пентагоне полагают, что украинская армия нескоро получит возможность наступать на Крым, победы Украины при таком сценарии не является гарантированной, считают в Пентагоне. Представители ведомства доложили позицию военных на секретном брифинге для конгрессменов, рассказали источники Politico ранее. Один из собеседников газеты отметил, что власти Украины были «в ярости» из-за сомнений Пентагона относительно способности ВСУ выйти на границы 1991 года, указывая, что прежде американская разведка ошибалась относительно способностей украинской армии.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Власти Украины и стран Запада не признают итогов голосования и считают случившееся аннексией. Президент Владимир Путин говорил, что жители полуострова свой выбор сделали и вопрос исторической принадлежности Крыма закрыт. При этом глава государства считает, что ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с вхождением полуострова в состав России. По его мнению, после госпереворота и «захвата власти» на Украине взгляды руководства двух стран стали «диаметрально противоположными».

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае атаки ВСУ на Крым, никакие переговоры больше не будут возможны, останутся только «удары возмездия». «Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — добавил он. Медведев подчеркнул, что речь идет о «неминуемом возмездии с использованием оружия любого вида».
 

Politico узнала о нежелании США поддерживать планы Украины атаковать Крым
Politico узнала о нежелании США поддерживать планы Украины атаковать Крым

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крым Украина США Энтони Блинкен Госдепартамент США
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