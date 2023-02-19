Песков: слова Нуланд о Крыме как законной цели Киева указывают на разногласия США и России

В Кремле ответили на слова Нуланд о Крыме как законной цели Киева

Слова Нуланд о том, что Крым является «законной целью» для Украины, лишний раз подчеркивает роль США как «главного провокатора международной напряженности», заявил Песков

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Крыме как законной цели для Киева указывают на глубину разногласий Вашингтона и Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных «ястребов» американской политики. Это такая хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент из которой опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что это также лишний раз подчеркивает роль США как «главного провокатора международной напряженности».

Ранее Нуланд заявила, что власти США поддерживают нанесение украинскими военными ударов по военным объектам в Крыму. По ее словам, в Крыму расположены «массивные военные сооружения», которые являются важными логистическими точками для России.

«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина не будет в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован», — заключила она.

После этого пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко заявил, что высказывание Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму подтверждает непосредственную вовлеченность Штатов в конфликт.

США, как и большинство других стран, не признают присоединение Крыма к России после референдума в 2014 году. Москва заявляла, что для нее вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт.

Газета Politico сообщала, что, по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, попытка Украины вернуть Крым станет «красной линией» для российского президента Владимира Путина.

В Пентагоне считают, что в ближайшее время украинская армия вряд ли сможет захватить Крым, ВСУ нескоро получат возможность таких действий, отмечает издание. Как сообщил источник газеты, правительство президента Украины Владимира Зеленского было «в ярости», узнав об этой оценке.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны Москвы возможны «только удары возмездия». По его словам, в зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия.