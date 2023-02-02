Politico узнала о скепсисе Пентагона по успеху наступления ВСУ на Крым

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 76,22 (-0,08) Инвестиции, 01 фев, 19:33 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 70,12 (-0,4) Инвестиции, 01 фев, 19:33
Володин предрек танкам Leopard судьбу «Тигров» во Второй мировой войне Политика, 08:31
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 08:18
Недовольных легче хантить: как и зачем следить за настроением сотрудников Pro, 08:16
В Севастополе пять человек погибли при пожаре в строительных бытовках Общество, 08:06
Российские компании раскрыли, чем заменяли западное оборудование Экономика, 08:00
Бывший член Совбеза объяснил переговоры Ельцина с США по Украине Политика, 07:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Politico узнала о скепсисе Пентагона по успеху наступления ВСУ на Крым Политика, 07:13
В России появится отечественный бренд пятизвездочных отелей Бизнес, 07:10
Нейросеть подсчитала, где на маткапитал можно купить больше всего жилья Недвижимость, 07:02
Сергей Бачин — РБК: «Если введут санкции на закваски, сметаны не будет» Бизнес, 07:00
Пожар на складе в Подмосковье площадью 1,4 тыс. кв. м потушили Общество, 06:54
Байден призвал конгресс запретить «мусорные платежи» Общество, 06:47
Bloomberg назвал бывший ядерный объект СССР базой выпуска электромобилей Экономика, 06:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнала о скепсисе Пентагона по успеху наступления ВСУ на Крым

Politico: Пентагон США счел, что Украина вряд ли захватит Крым в ближайшем будущем
Украина не обладает возможностью в ближайшем будущем успешно атаковать Крым, считает военное ведомство США. В Киеве раздражены скепсисом Вашингтона, считая, что прежде разведка США уже ошибалась насчет потенциала ВСУ
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В ближайшее время украинская армия вряд ли сможет захватить Крым, ВСУ нескоро получат возможность таких действий, считают в Пентагоне; такую оценку четыре высокопоставленных чиновника ведомства озвучили на секретном брифинге для членов палаты представителей, пишет Politico со ссылкой на три источника, непосредственно знакомых с содержанием доклада.

Четвертый собеседник издания назвал содержание брифинга «более неоднозначным», но указал: ключевой тезис заключался в том, что победа Украины в случае проведения такой операции не является гарантированной.

В Пентагоне комментировать данные о секретном брифинге и озвученных гипотезах отказались. Представитель ведомства Сабрина Сингх при этом подчеркнула, что «с точки зрения способности Украины сражаться и возвращать суверенную территорию их замечательные результаты <...> и постоянная адаптивность на поле боя говорят сами за себя».

Politico указывает, что среди докладчиков были директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс и заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер.

Правительство Зеленского было «в ярости» из-за сомнений Пентагона в способности Украины военным путем выйти на границы 1991 года, в Киеве отмечают, что прежде американская разведка ошибалась относительно способностей ВСУ, рассказал источник газеты.

Публично такую оценку озвучивал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в конце января этого года. Он заявил, что в 2023 году украинской армии будет «очень и очень сложно военным путем» вернуться на границы 1991 года. «Это не значит, что этого не может быть; не значит, что этого не произойдет, но это будет очень-очень сложно», — подчеркнул генерал, выразив уверенность, конфликт завершится переговорами.

Читайте на РБК Pro
Семь прогнозов о рынке труда от чат-бота компании OpenAI
Очень узкий горизонт: нужна ли бизнесу ИТ-стратегия, если будущее туманно
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Будет ли инфляция в Европе более затяжной, чем в США, — The Economist

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Власти Украины и стран Запада не признают итогов голосования и считают случившееся аннексией. Президент Владимир Путин говорил, что жители полуострова свой выбор сделали и вопрос исторической принадлежности Крыма закрыт. При этом глава государства считает, что ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с вхождением полуострова в состав России. По его мнению, после госпереворота и «захвата власти» на Украине взгляды руководства двух стран стали «диаметрально противоположными».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Крым Пентагон США Конгресс США ВСУ
Материалы по теме
В Крыму национализируют имущество Коломойского и Ахметова
Политика
МИД Украины счел неприемлемыми слова президента Хорватии о статусе Крыма
Политика
Подоляк сообщил о переговорах по поставкам ракет для ударов по Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter