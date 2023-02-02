Politico узнала о скепсисе Пентагона по успеху наступления ВСУ на Крым

Украина не обладает возможностью в ближайшем будущем успешно атаковать Крым, считает военное ведомство США. В Киеве раздражены скепсисом Вашингтона, считая, что прежде разведка США уже ошибалась насчет потенциала ВСУ

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В ближайшее время украинская армия вряд ли сможет захватить Крым, ВСУ нескоро получат возможность таких действий, считают в Пентагоне; такую оценку четыре высокопоставленных чиновника ведомства озвучили на секретном брифинге для членов палаты представителей, пишет Politico со ссылкой на три источника, непосредственно знакомых с содержанием доклада.

Четвертый собеседник издания назвал содержание брифинга «более неоднозначным», но указал: ключевой тезис заключался в том, что победа Украины в случае проведения такой операции не является гарантированной.

В Пентагоне комментировать данные о секретном брифинге и озвученных гипотезах отказались. Представитель ведомства Сабрина Сингх при этом подчеркнула, что «с точки зрения способности Украины сражаться и возвращать суверенную территорию их замечательные результаты <...> и постоянная адаптивность на поле боя говорят сами за себя».

Politico указывает, что среди докладчиков были директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс и заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер.

Правительство Зеленского было «в ярости» из-за сомнений Пентагона в способности Украины военным путем выйти на границы 1991 года, в Киеве отмечают, что прежде американская разведка ошибалась относительно способностей ВСУ, рассказал источник газеты.

Публично такую оценку озвучивал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в конце января этого года. Он заявил, что в 2023 году украинской армии будет «очень и очень сложно военным путем» вернуться на границы 1991 года. «Это не значит, что этого не может быть; не значит, что этого не произойдет, но это будет очень-очень сложно», — подчеркнул генерал, выразив уверенность, конфликт завершится переговорами.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Власти Украины и стран Запада не признают итогов голосования и считают случившееся аннексией. Президент Владимир Путин говорил, что жители полуострова свой выбор сделали и вопрос исторической принадлежности Крыма закрыт. При этом глава государства считает, что ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с вхождением полуострова в состав России. По его мнению, после госпереворота и «захвата власти» на Украине взгляды руководства двух стран стали «диаметрально противоположными».