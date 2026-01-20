Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social сообщение от французского лидера Эмманюэля Макрона, который предложил организовать в Париже встречу «Группы семи» (G7) и пригласить туда российских представителей.
«Я могу организовать встречу G7 в Париже после Давоса в четверг. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и русских», — говорится в опубликованном скриншоте.
Макрон предложил Трампу поужинать всем вместе в столице Франции перед отбытием американского лидера в США. «Мой друг. По Сирии мы полностью совпадаем во взглядах. По Ирану можем добиться больших результатов.
Но я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией... Давай поужинаем вместе в Париже в четверг перед твоим возвращением в США», — написал президент Франции.
Накануне Bloomberg писал, что Франция хочет в среду, 21 января, созвать встречу глав финансовых ведомств «Большой семерки». Страна с 1 января 2026 года председательствует в G7.
С начала второго срока Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия — крупнейший в мире остров, принадлежащий Дании, — необходима США ради национальной безопасности. 19 января он опубликовал картинку, на которой вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио устанавливает американский флаг в Гренландии.
В ответ на угрозы Трампа несколько государств ЕС, в том числе Дания, Германия, Швеция, Франция, уже направили на остров войска. Американский лидер после этого ввел десятипроцентные пошлины против этих стран. Италия не входила в число стран, отправивших военных.
ЕС рассматривает введение ответных тарифов на импорт американских товаров на €93 млрд ($108 млрд), сообщила FT. Под пошлины попадут промышленные товары США, среди которых самолеты Boeing Co., автомобили и другой импорт. Париж и Берлин, по данным собеседников издания, координируют совместный ответ. Однако большинство государств — членов ЕС призывают к диалогу с Трампом, рассказали евродипломаты.
