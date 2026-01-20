 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Макрон в личном сообщении предложил Трампу устроить встречу G7 сразу после Давоса и пригласить на нее россиян. В опубликованном сообщении французский лидер также недоумевает из-за интереса главы Белого дома к Гренландии
Фото: realDonaldTrump / Truth Social
Фото: realDonaldTrump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social сообщение от французского лидера Эмманюэля Макрона, который предложил организовать в Париже встречу «Группы семи» (G7) и пригласить туда российских представителей.

«Я могу организовать встречу G7 в Париже после Давоса в четверг. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и русских», — говорится в опубликованном скриншоте.

Макрон предложил Трампу поужинать всем вместе в столице Франции перед отбытием американского лидера в США. «Мой друг. По Сирии мы полностью совпадаем во взглядах. По Ирану можем добиться больших результатов.
Но я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией... Давай поужинаем вместе в Париже в четверг перед твоим возвращением в США», — написал президент Франции.

Накануне Bloomberg писал, что Франция хочет в среду, 21 января, созвать встречу глав финансовых ведомств «Большой семерки». Страна с 1 января 2026 года председательствует в G7.

Мелони выступила посредником между ЕС и Трампом по Гренландии
Политика
Дональд Трамп и Джорджа Мелони

С начала второго срока Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия — крупнейший в мире остров, принадлежащий Дании, — необходима США ради национальной безопасности. 19 января он опубликовал картинку, на которой вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио устанавливает американский флаг в Гренландии.

В ответ на угрозы Трампа несколько государств ЕС, в том числе Дания, Германия, Швеция, Франция, уже направили на остров войска. Американский лидер после этого ввел десятипроцентные пошлины против этих стран. Италия не входила в число стран, отправивших военных.

ЕС рассматривает введение ответных тарифов на импорт американских товаров на €93 млрд ($108 млрд), сообщила FT. Под пошлины попадут промышленные товары США, среди которых самолеты Boeing Co., автомобили и другой импорт. Париж и Берлин, по данным собеседников издания, координируют совместный ответ. Однако большинство государств — членов ЕС призывают к диалогу с Трампом, рассказали евродипломаты.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Дональд Трамп Эмманюэль Макрон Россия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Жительница Гренландии рассказала, как местные реагируют на угрозы Трампа
Общество
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Политика
Трамп подтвердил приглашение Путина в «Совет мира» по Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Главу Звездного городка заподозрили в получении крупной взятки Общество, 10:44
Трамп пригрозил Макрону пошлинами на шампанское в 200% Политика, 10:44
Почему придется играть в офисную политику, даже если этого не хочется Образование, 10:35
Силовики проверят телеграм-каналы в Белгороде из-за данных о повреждениях Политика, 10:24
Российский чемпион НХЛ попал в ДТП и пропустил матч с «Вашингтоном» Спорт, 10:23
Meta потеряла $70 млрд на создании метавселенной. В чем тайна провалаПодписка на РБК, 10:22
«Сбер» обновил рекорд по чистой прибыли третий год подряд Финансы, 10:20
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
ФСБ заявила о ликвидации мужчины, готовившего теракт в Ставрополе Политика, 10:20
Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до четырех матчей Спорт, 10:14
Что делать руководителю, если команда не может договоритьсяПодписка на РБК, 10:07
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:00
Норвегия предупредит граждан о конфискации имущества в случае войны Политика, 10:00
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7 Политика, 09:58