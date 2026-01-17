 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Экс-генсек НАТО призвал к диалогу с Россией «как с соседом»

Экс-генсек НАТО Столтенберг призвал к диалогу с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel призвал Запад вести диалог с Россией.

«Нам нужна надежная система сдерживания, но нам также необходим диалог с Россией», — сказал Столтенберг.

По его словам, прежде всего следует обсуждать с Москвой завершение военных действий на Украине — так же, как это делают США и другие страны. Кроме того, рано или поздно потребуется разговор о новой архитектуре контроля над вооружениями, поскольку прежняя система, существовавшая даже в годы холодной войны, прекратила свое действие. Наконец, подчеркнул он, необходимо вести диалог «с Россией как с соседним государством».

В конце декабря к диалогу с Москвой призвал также французский президент Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что переговорщики от Украины не должны договариваться с российской делегацией самостоятельно. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в январе, что европейским лидерам необходимо выработать единую позицию и начать переговоры не только с Киевом, но и с Москвой.

Politico 13 января сообщило со ссылкой на дипломатов и чиновников, что в Брюсселе и европейских столицах поддерживают заявления Макрона и Мелони начать диалог с Россией.

Призывы возобновить диалог с Россией получили поддержку в Европе
Политика
Эмманюэль&nbsp;Макрон

В Кремле 16 января заявили, что фиксируют сигналы из Рима, Парижа и Берлина о необходимости диалога с Россией и считают это позитивным сдвигом в позициях Запада. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Москвы сейчас есть диалог с США, но нет — с Европой.

