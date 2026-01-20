Зеленский оценил, зашли ли мирные переговоры с США в тупик
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам, что переговоры между украинской и американской командами, которые в минувшие выходные проходили во Флориде, не зашли в тупик. Его слова приводит издание «Европейская правда».
«Я тупика пока не вижу. Мы работаем над документами. Такая достаточно тривиальная фраза: последняя миля — самая сложная. Тем не менее, это правда. Имеем то, что имеем. Что касается разговоров, так они постоянны и точно не о тупике», — сказал Зеленский.
Президент Украины рассказал, что разговоры Вашингтона и Киева продолжаются постоянно. Зеленский лично несколько раз общался с лидером украинской делегации, главой СНБО Украины Рустамом Умеровым, который, по его словам, постоянно на связи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.
Владимир Зеленский 16 января заявил, что Киев и Вашингтон находятся «в некоторых вопросах не на одной стороне». Трамп назвал Зеленского причиной того, что мирное соглашение между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона до сих пор не подписано. Кремль согласился с мнением президента США, Зеленский заверил, что Киев не был и не будет препятствием для урегулирования.
Вопрос подписания мирного соглашения между Россией и Украиной осложнен для Киева «неприятным нюансом», писала «Украинская правда» (УП). Большинство опрошенных УП собеседников назвали шаг подписания соглашений с Москвой «пулей в лоб».
В конце 2025 года Зеленский заявил, что если финальный план из 20 пунктов потребует «очень сложного» решения по территориальному вопросу, то вопрос может быть вынесен на всенародный референдум.
