Военная операция на Украине
0

Зеленский оценил, зашли ли мирные переговоры с США в тупик

Зеленский: переговоры с США не зашли в тупик, ведется работа над документами
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Зеленский заявил, что переговоры украинской и американской команд, прошедшие во Флориде, продолжаются и не зашли в тупик, несмотря на сохраняющиеся разногласия между Киевом и Вашингтоном
Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters
Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам, что переговоры между украинской и американской командами, которые в минувшие выходные проходили во Флориде, не зашли в тупик. Его слова приводит издание «Европейская правда».

«Я тупика пока не вижу. Мы работаем над документами. Такая достаточно тривиальная фраза: последняя миля — самая сложная. Тем не менее, это правда. Имеем то, что имеем. Что касается разговоров, так они постоянны и точно не о тупике», — сказал Зеленский.

Президент Украины рассказал, что разговоры Вашингтона и Киева продолжаются постоянно. Зеленский лично несколько раз общался с лидером украинской делегации, главой СНБО Украины Рустамом Умеровым, который, по его словам, постоянно на связи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

Владимир Зеленский 16 января заявил, что Киев и Вашингтон находятся «в некоторых вопросах не на одной стороне». Трамп назвал Зеленского причиной того, что мирное соглашение между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона до сих пор не подписано. Кремль согласился с мнением президента США, Зеленский заверил, что Киев не был и не будет препятствием для урегулирования.

Вопрос подписания мирного соглашения между Россией и Украиной осложнен для Киева «неприятным нюансом», писала «Украинская правда» (УП). Большинство опрошенных УП собеседников назвали шаг подписания соглашений с Москвой «пулей в лоб».

В конце 2025 года Зеленский заявил, что если финальный план из 20 пунктов потребует «очень сложного» решения по территориальному вопросу, то вопрос может быть вынесен на всенародный референдум.

Илья Трапезников
Украина США Военная операция на Украине мирный план
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
