Чехия пообещала не высылать украинцев призывного возраста
Чехия не будет высылать из страны украинцев призывного возраста, сообщил телеканалу ČT24 министр иностранных дел Ян Липавский.
«Таких механизмов не существует, и они, конечно, не будут соответствовать международному праву и обязательствам, которые взяла на себя Чешская Республика в международной сфере», — сказал он. Эстония ранее тоже обещала не выдавать Украине мужчин, отметив, что именно Киев должен «попросить их вернуться, чтобы помочь своей родине».
В сюжете телеканала отмечается, что сейчас в Чехии проживают около 200 тыс. украинских мужчин с разными типами виз.
Комментарий главы МИДа был сделан на фоне подготовки на Украине законопроекта о мобилизации.
Зампред комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев говорил, что документ коснется в том числе уехавших за рубеж мужчин, поскольку по этой категории украинцев «больше вопросов, чем ответов». В декабре 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров сказал в интервью Bild и Die Welt, что уехавших мужчин, годных к военной службе, могут попросить явиться в призывные пункты. Позднее в Минобороны заявили, что обсуждения призыва из-за границы на повестке нет; при этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк называл правильной идею о мобилизации украинцев, покинувших страну.
В конце декабря кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». Документ предусматривает введение электронных повесток, ограничения для тех, кто вовремя не явился в воинские части, и другие меры. Проект вызвал критику со стороны некоторых парламентариев; уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ряд пунктов могут ограничивать права человека и противоречить Конституции Украины.
Власти пообещали доработать документ и учесть «соответствующие правильные нормативные позиции». 16 января замминистра обороны Наталья Калмыкова сказала, что новую версию внесут в Раду через несколько недель.
Президент Владимир Зеленский говорил, что военные запросили дополнительную мобилизацию 500 тыс. человек. Главком ВСУ Валерий Залужный позже сказал, что запроса с конкретным числом мобилизованных не было. По его словам, военные располагают конкретными цифрами по необходимым пополнениям, но это военная тайна.
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