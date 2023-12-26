Залужный опроверг слова Зеленского о 500 тыс. мобилизуемых

Зеленский ранее заявил, что Генштаб и Залужный предложили дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. украинцев. Залужный сказал, что командование не делало запроса с конкретными цифрами

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Военное командование Украины не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на службу, заявил главком ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала «Рада»,

«Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное. Военное командование продолжает выполнять функции по защите государства, соответственно формирует свои запросы. Запросы на боеприпасы и на человеческий ресурс», — сказал Залужный (цитата по «Страна.ua»).

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что генштаб и Залужный предложили мобилизовать 450-500 тыс. человек.

В то же время главком ВСУ признал, что военное руководство располагает конкретными цифрами по необходимым пополнениям, однако озвучивать их он отказался, отметив, что это военная тайна. «Эта цифра учитывает покрытие текущего некомплекта, который возник, формирование новых военных частей и также прогнозирования наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года», — уточнил Залужный.

Что касается поданного правительством Украины в Раду законопроекта с ужесточением правил мобилизации, он заявил, что это не было инициативой ВСУ и Генштаба, они озвучили Минобороны свои потребности на следующий год, в том числе по новобранцам. «Все остальное формируют органы, у которых есть на это полномочия», — добавил Залужный, предположив, что инициатива исходила от Минобороны Украины.

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