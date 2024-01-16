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Военная операция на Украине ,  
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В Верховную раду снова внесут законопроект о мобилизации

Минобороны Украины: кабмин внесет в Раду новый законпроект о мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине

Кабинет министров Украины внесет в Верховную раду новый законопроект о мобилизации через несколько недель, сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова. Ее слова приводит телеканал ТСН.

«Новая редакция законопроекта о мобилизации окажется в Верховной Раде в кратчайшие сроки. Она должна пройти определенный путь согласования в правительстве. <...> Мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель», — рассказала Калмыкова.

По ее словам, замечания у депутатов Верховной рады по законопроекту были не по его сути, а по поводу формы, когда как главная идея документа не изменится.

Калмыкова добавила, что изменится подход к отдельным категориям людей в соответствии с позицией «всех органов государственной власти, причастных к созданию законопроекта». Она добавила, что в последние два года выросло количество людей с инвалидностью, полученной вне боевых действий.

«Мобилизация» стала словом года на Украине
Общество
Фото:John Moore / Getty Images

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года, когда Россия начала военную операцию.

В конце декабря 2023 года правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

11 января 2024 года Рада отправила документ на доработку после критики за неконституционность. Как сказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, «какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не являются оптимально сформулированы».

Теги
мобилизация Верховная рада Украины Украина Минобороны Украины
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