 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Подоляк пообещал доработку законопроекта о мобилизации

Подоляк: законопроект о мобилизации доработают с учетом «нормативных позиций»
Сюжет
Военная операция на Украине
Законопроект с ужесточением правил мобилизации доработают с учетом «правильных нормативных позиций», пообещал Подоляк. Украинский омбудсмен отмечал, что некоторые пункты документа противоречат Конституции
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Законопроект о мобилизации на Украине, который вызвал скандал, будет изменен и доработан; только после этого документ вынесут на голосование в Верховной раде, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

«Законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции», — сказал он (цитата по «Новому времени»). По словам Подоляка, действующее законодательство «не соответствует нынешним реалиям», поэтому требует доработки.

Кабмин Украины внес в Раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» 25 декабря. Документ предусматривает введение электронных повесток, ограничения для тех, кто вовремя не явился в воинские части, изменение призывного возраста с 27 до 25 лет, исключение категории ограниченной годности к военной службе и другие меры; в пояснительной записке говорилось, что он нужен для «должного укомплектования боевых подразделений» в конфликте с Россией.

В Раду внесли проект об изменениях в мобилизации на Украине
Политика
Фото:Valentyn Ogirenko / Reuters

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть пункты, которые могут ограничивать права человека и противоречить Конституции Украины. Документ осудили и некоторые парламентарии, например, депутат от фракции «Голос» Роман Костенко назвал некоторые нормы «диктаторскими». После этого спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что проект будет доработан.

Мобилизация на Украине продолжается с начала российской военной операции в феврале 2022 года. 19 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что генштаб страны и главнокомандующий Валерий Залужный попросили дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек. Залужный позже заявил, что «военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное». По словам главкома, законопроект с ужесточением правил мобилизации не был инициативой ВСУ и Генштаба, они озвучили Минобороны свои потребности на следующий год, в том числе по новобранцам.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Михаил Подоляк мобилизация Украина Военная операция на Украине законопроект
Материалы по теме
В ВСУ пообещали доработать законопроект о мобилизации
Политика
Депутат Рады назвал законопроект о мобилизации на Украине античеловечным
Политика
Тимошенко отказалась голосовать за закон об изменениях в мобилизации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
Подоляк пообещал доработку законопроекта о мобилизации Политика, 03:16
Полпред президента в ЦФО Щеголев прибыл в Белгород Политика, 03:15
Вучич заявил, что Сербия с гордостью сохранит дружбу с Россией и Китаем Политика, 02:45
ЕС утвердил «частичный шенген» для Болгарии и Румынии Политика, 02:19
Гладков сообщил о повреждениях в 334 квартирах после обстрела Белгорода Политика, 01:54
Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное Политика, 01:25
Небензя заявил о готовности России дать жесткий ответ на угрозы Политика, 01:18
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Киевской области, Харькове и Запорожье раздались взрывы Политика, 01:05
Вучич рассказал, почему в Сербии не будет цветных революций Политика, 00:45
Число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до 21 Политика, 00:18
В Петербурге появилась мемориальная доска Пригожину Общество, 00:11
Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по требованию России Политика, 30 дек, 23:37
Польские военные не нашли следов залетевшей со стороны Украины ракеты Политика, 30 дек, 23:35
Десять лет со дня трагедии Шумахера. Жизнь гонщика в фотографиях Спорт, 30 дек, 23:33 