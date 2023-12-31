Подоляк пообещал доработку законопроекта о мобилизации

Законопроект с ужесточением правил мобилизации доработают с учетом «правильных нормативных позиций», пообещал Подоляк. Украинский омбудсмен отмечал, что некоторые пункты документа противоречат Конституции

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Законопроект о мобилизации на Украине, который вызвал скандал, будет изменен и доработан; только после этого документ вынесут на голосование в Верховной раде, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

«Законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции», — сказал он (цитата по «Новому времени»). По словам Подоляка, действующее законодательство «не соответствует нынешним реалиям», поэтому требует доработки.

Кабмин Украины внес в Раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» 25 декабря. Документ предусматривает введение электронных повесток, ограничения для тех, кто вовремя не явился в воинские части, изменение призывного возраста с 27 до 25 лет, исключение категории ограниченной годности к военной службе и другие меры; в пояснительной записке говорилось, что он нужен для «должного укомплектования боевых подразделений» в конфликте с Россией.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть пункты, которые могут ограничивать права человека и противоречить Конституции Украины. Документ осудили и некоторые парламентарии, например, депутат от фракции «Голос» Роман Костенко назвал некоторые нормы «диктаторскими». После этого спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что проект будет доработан.

Мобилизация на Украине продолжается с начала российской военной операции в феврале 2022 года. 19 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что генштаб страны и главнокомандующий Валерий Залужный попросили дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек. Залужный позже заявил, что «военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное». По словам главкома, законопроект с ужесточением правил мобилизации не был инициативой ВСУ и Генштаба, они озвучили Минобороны свои потребности на следующий год, в том числе по новобранцам.