Буданов назвал немыслимым продолжение боевых действий без мобилизации

«Немыслимо думать» о продолжении боевых действий без дополнительной мобилизации, заявил Буданов. Зеленский говорил о запросе мобилизации 500 тыс. человек. Путин считает, что Запад решил воевать с Россией «до последнего украинца»

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Украина не сможет продолжать вести боевые действия с Россией без проведения дополнительной мобилизации, заявил в интервью Financial Times (FT) глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без [дополнительной] мобилизации. Нехватка [военнослужащих] ощутима», — сказал он.

При этом глава разведки не согласился с утверждением, что летнее контрнаступление Украины полностью провалилось. «Говорить, что все в порядке, неправда. Говорить, что произошла катастрофа, тоже неправда», — отметил Буданов.

Он также пообещал продолжать удары по территории России, несмотря на опасения Запада по поводу возможной эскалации конфликта, пишет FT.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому Channel 4 назвал мобилизацию «вопросом справедливости». «Справедливо заменить (речь идет о проведении ротации. — РБК), кому-то справедливо отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько, насколько его подготовят», — отметил глава государства.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года, когда Россия начала военную операцию. В декабре Зеленский заявил, что военные запросили дополнительную мобилизацию 500 тыс. человек, упомянув, что пока не понимает, как будет обстоять дело с ротацией тех, кто уже служит.

В Минобороны Украины отмечали, что намерены добрать «нужное для защиты страны» количество людей любым способом: «механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации».

Главком ВСУ Валерий Залужный позже сказал, что военное командование не делало запроса с конкретным числом мобилизованных. Он подтвердил, что военные формируют запросы «на боеприпасы и человеческий ресурс», но не будут озвучивать конкретные цифры, поскольку это, по его словам, военная тайна.

Президент России Владимир Путин еще летом заявлял, что мобилизационный резерв Украины не безграничен. Он также выразил мнение, что, судя по потерям ВСУ, западные страны решили воевать с Россией «до последнего украинца». Летнее контрнаступление украинской армии он называл полностью провалившимся.