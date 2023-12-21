Глава Минобороны Украины заявил о планах призывать уехавших за рубеж

Украина в следующем году хочет призвать на службу проживающих за рубежом украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, заявил министр обороны Умеров. По его словам, обсуждаются меры в случае неявки в призывные пункты

Рустем Умеров (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Уехавших с Украины мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, годных к военной службе, в 2024 году могут попросить явиться в призывные пункты. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью Bild, Die Welt и Politico.

«Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы вышлем вам приглашение», — сказал он, добавив, что украинские власти все еще обсуждают, что произойдет, если адресаты не явятся добровольно.

Умеров заверил, что призывников заранее проинформируют, как они будут обучены и экипированы, где и когда они будут служить. У новобранцев также будут возможность выбора места службы в соответствии с их способностями, подчеркнул он.

Украинский министр добавил, что плохо понимает тех, кто отказывается от военной службы, отметив, что служить стране — «это большая честь».

С 24 февраля 2022 года в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, несмотря на запрет на выезд с территории Украины, пишет Bild. В настоящее время в стране проживает 189 484 украинца.

После начала военной операции на Украине украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию и запретили мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. В августе 2023 года в Минобороны Украины сообщили, что план мобилизации еще не выполнен.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в сентябре заявил, что Украина может обратиться к другим странам для экстрадиции сбежавших уклонистов. Он заверил, что граждане, купившие поддельные справки о непригодности к военной службе, будут нести уголовную ответственность.

При этом некоторые страны уже заявили, что не будут выдавать Украине мужчин, которые уклоняются от призыва, в их числе — Польша, Чехия, Австрия и Венгрия.

По данным Би-би-си, около 20 тыс. мужчин покинули Украину с начала спецоперации, чтобы избежать призыва в армию. Еще более 21 тыс. украинцев попытались уехать, но были пойманы, подтвердили корпорации украинские власти. Из них более 14 тыс. пытались пересечь границу пешком или вплавь, остальные 6,8 тыс. полагались на полученные обманным путем документы, где указывались сфабрикованные льготы и заболевания.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 8 декабря рассказал, что всего с 24 февраля 2022 года пограничные наряды задержали более 16,5 тыс. человек, пытавшихся незаконно пересечь границу в зеленой зоне — за пределами пунктов пропуска.

В начале декабря 2023 года в офисе президента Украины заявили о необходимости новой волны мобилизации в стране. Советник главы администрации украинского президента Михаил Подоляк говорил, что она будет проходить сложно.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложении Генштаба и главкома ВСУ Валерия Залужного мобилизовать еще 450–500 тыс. человек. На это, по его словам, понадобится 500 млрд грн (около $13 млрд), украинский президент хочет понимания от правительства, откуда на мобилизацию будут деньги.

Кроме того, Зеленский ожидает конкретики от военных по поводу ротационных вопросов и отпусков.

Главком ВСУ Залужный отмечал, что возникла проблема с тем, что нужно кем-то заменять военнослужащих с передовой. В связи с этим он обращал внимание на то, что уволенные Зеленским областные военкомы были профессиональными, знали, как работать, и процесс мобилизации нужно вернуть в прежний формат. Отставки президент связывал с коррупцией, а осенью власти Украины решили привлечь рекрутинговые компании и перейти на гибкую систему мобилизации.