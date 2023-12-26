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Военная операция на Украине ,  
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В Раду внесли проект об изменениях мобилизации на Украине

Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект об изменениях в мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Правительство Украины предложили снизить призывной возраст до 25 лет, уволить всех срочников в запас и ввести базовую военную подготовку для всех украинцев. Документ предлагает ввести электронные повестки
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы», документ опубликован на сайте парламента.

Текст документа первоначально не был размещен, а карточка документа пропала через несколько минут после ее появления, отмечает «Громадське». Законопроект предусматривает отправку повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект предполагает:

  • Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет;
  • Исключению срочной службы как вида — всех срочников предлагается уволить в запас;
  • Исключение категории ограниченной годности к военной службе;
  • Введение для всех граждан Украины в возрасте 18-25 лет базовой общевойсковой подготовки до трех месяцев при всех учебных заведениях;
  • Усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;
  • Право для возвращенных из плена на дополнительный отпуск с сохранением зарплаты на 3 месяца;
  • Введение ограничений прав украинцев, уклоняющихся от постановки на военный учет и прохождения военной службы.

Законопроект призван создать условия для «должного укомплектования боевых подразделений» в конфликте с Россией, отмечается в пояснительной записке.

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Минобороны Украины просит о дополнительной мобилизации 500 тыс. человек, рассказывал в середине декабря украинский президент Владимир Зеленский. Он отметил, что призыв такого количества граждан потребует расходов на $13 млрд, а потому от правительства ожидаются идеи, где найти такие средства. Зеленский пообещал, что откажется от мобилизации женщин, если такое решение примут в Верховной раде.

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Прошлой весной украинское Минцифры отвергало планы ввести электронные повестки. Министр Михаил Федоров заверял, что такой инициативы нет ни в планах, ни в разработке. Однако спустя полгода, в декабре, украинское Минобороны такое нововведение исключать не стало. Министр Рустем Умеров пообещал цивилизованные рассылки оповещений, в том числе — находящимся за рубежом.

Мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну за некоторыми исключениями.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина мобилизация Верховная рада Украины электронные повестки
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