Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект об изменениях в мобилизации

В Раду внесли проект об изменениях мобилизации на Украине

Правительство Украины предложили снизить призывной возраст до 25 лет, уволить всех срочников в запас и ввести базовую военную подготовку для всех украинцев. Документ предлагает ввести электронные повестки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы», документ опубликован на сайте парламента.

Текст документа первоначально не был размещен, а карточка документа пропала через несколько минут после ее появления, отмечает «Громадське». Законопроект предусматривает отправку повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект предполагает:

Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет;

Исключению срочной службы как вида — всех срочников предлагается уволить в запас;

Исключение категории ограниченной годности к военной службе;

Введение для всех граждан Украины в возрасте 18-25 лет базовой общевойсковой подготовки до трех месяцев при всех учебных заведениях;

Усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

Право для возвращенных из плена на дополнительный отпуск с сохранением зарплаты на 3 месяца;

Введение ограничений прав украинцев, уклоняющихся от постановки на военный учет и прохождения военной службы.

Законопроект призван создать условия для «должного укомплектования боевых подразделений» в конфликте с Россией, отмечается в пояснительной записке.

Минобороны Украины просит о дополнительной мобилизации 500 тыс. человек, рассказывал в середине декабря украинский президент Владимир Зеленский. Он отметил, что призыв такого количества граждан потребует расходов на $13 млрд, а потому от правительства ожидаются идеи, где найти такие средства. Зеленский пообещал, что откажется от мобилизации женщин, если такое решение примут в Верховной раде.

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Прошлой весной украинское Минцифры отвергало планы ввести электронные повестки. Министр Михаил Федоров заверял, что такой инициативы нет ни в планах, ни в разработке. Однако спустя полгода, в декабре, украинское Минобороны такое нововведение исключать не стало. Министр Рустем Умеров пообещал цивилизованные рассылки оповещений, в том числе — находящимся за рубежом.

Мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну за некоторыми исключениями.



