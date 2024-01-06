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Военная операция на Украине ,  
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В Раде заявили, что закон о мобилизации коснется уехавших украинцев

Депутат Рады Чернев: изменение закона о мобилизации коснется уехавших украинцев
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Военная операция на Украине

Изменения в законе о мобилизации коснутся в том числе уехавших украинцев, сообщил зампред комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев, передает «Страна.ua».

По словам депутата, в законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют мужчины за рубежом. Он добавил, что по этой категории украинцев пока «больше вопросов, чем ответов».

С вечера 29 декабря 2023 года на украинской границе от мужчин, которым разрешен выезд из страны, требуют справки из военкоматов, сообщила ранее «Страна». По информации издания, проверяют инвалидов, особенно недавно получивших документы, многодетных отцов и другие категории, которые могут покинуть страну.

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Кабмин Украины 25 декабря 2023 года внес в Раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». Документ предусматривает введение электронных повесток, ограничения для тех, кто вовремя не явился в воинские части и другие меры.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть пункты, которые могут ограничивать права человека и противоречить Конституции страны. Позднее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что законопроект изменят и доработают, а после вынесут на голосование в Раду.

Теги
Верховная рада Украины мобилизация Украина
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