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Военная операция на Украине ,  
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Эстония не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста

Премьер Каллас: Эстония не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста
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Военная операция на Украине
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Эстония не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста, находящихся в стране, заявила премьер-министр страны Кая Каллас в интервью The Kiev Independent.

«Если они (мужчины, достигшие призывного возраста. — РБК) добрались до нас, Евросоюз предоставляет им временную защиту. Поэтому с нашей стороны мы точно ничего не будем делать, чтобы выдавать этих людей. Это Украина должна обратиться к людям, которые находятся здесь, и попросить их вернуться, чтобы помочь своей родине», — сказала премьер.

Каллас добавила, что обсудила вопрос украинских беженцев, в частности мужчин мобилизационного возраста, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Несколькими днями ранее, 11 января, Зеленский во время официального визита в Таллин отметил, что мужчины призывного возраста «должны помогать Украине и быть в стране». «Если вы призывного возраста и находитесь за границей, а также не платите налоги и выехали не по закону, то есть вопросы», — сказал украинский президент (цитата по Kyiv.Ukrainianwall).

В начале января зампред комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев рассказал, что готовящиеся изменения в законе о мобилизации коснутся в том числе уехавших украинцев. Депутат отметил, по этой категории украинцев пока «больше вопросов, чем ответов».

Теги
Эстония Украина призывники мобилизация Кая Каллас
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