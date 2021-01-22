Байден поручил разведке изучить отравление Навального и кибератаку на США

Разведка также представит доклад о возможном вмешательстве Москвы в выборы 2020 года и причастности к убийствам американских солдат в Афганистане. Ранее СМИ сообщали, что на основании этих данных Байден намерен «наказать» Россию

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Президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу изучить ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального, и проверить связь «русских хакеров» с кибератакой на ряд американских ведомств в прошлом году. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден дал задание разведсообществу провести полный анализ [...] использование химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального», — заявила она.

По словам Псаки, глава государства также отдал распоряжение проверить вероятные связи Москвы с масштабной кибератакой на федеральные ведомства в прошлом году, вмешательствами в последние президентские выборы.

Кроме того, национальная разведка изучит сообщения о деньгах, которые российские спецслужбы якобы могли передавать талибам за убийства американских военных в Афганистане.