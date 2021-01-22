Байден поручил разведке изучить отравление Навального и кибератаку на США

Ранее 21 января газета The Washington Post сообщала, что Байден поручит директору национальной разведке Аврил Хейнс дать оценку ситуации с отравлением Навального, причастности Москвы к кибератакам и вмешательству в президентские выборы 2020 года, а также выплатам за убийства американских солдат в Афганистане.
Источники WP заявляли, что доклад разведки будет использоваться «для обоснования нашего ответа на российскую агрессию в ближайшие недели». Собеседники издания отметили, что Байден не стремиться к «перезагрузке» отношений с Москвой.
Вместо этого администрация 46-го президента намерена привлечь Москву к ответственности за «за безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы».
Навальный, который с августа после отравления находился в на лечении Берлине, 17 января вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в нарушении требований условного наказания по делу «ИВ Роше», ФСИН требует замены срока на реальный поскольку оппозиционер не отмечался в ведомстве, пока лечился за границей.
В декабре 2014 года Навальный получил 3,5 года условно по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток», свою вину он не признал и связывал преследование с политическими мотивами. В 2017-м испытательный срок продлили, он должен был закончиться 30 декабря 2020 года.
После этого оппозиционера арестовали на 30 суток, суд рассмотрит вопрос по изменению условного срока на реальный должен состоятся 2 февраля. После ареста сторонники Навального призвали выйти на несанкционированные митинги. На западе арест политика осудили. Европарламент в связи с этим принял резолюцию, с призывом ввести санкции против российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток-2». Фактически, она не имеет реальной силы и является призывом к Совету ЕС.
Кандидат в госсекретари США Энтони Блинкен осудил действия российских властей по преследованию Навального. «Мы решительно осуждаем попытки заставить этот голос замолчать, заставить замолчать самого господина Навального», — сказал он.
По данным западных токсикологов, Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из той же группы, что и «Новичок». Власти России неоднократно отрицали причастность к отравлению Навального, кибератакам в отношении США, а также опровергали сообщения о выплатах талибам за убийства в Афганистане.