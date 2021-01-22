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Байден поручил разведке изучить отравление Навального и кибератаку на США

Разведка также представит доклад о возможном вмешательстве Москвы в выборы 2020 года и причастности к убийствам американских солдат в Афганистане. Ранее СМИ сообщали, что на основании этих данных Байден намерен «наказать» Россию
Фото: Al Drago / Getty Images
Фото: Al Drago / Getty Images

Президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу изучить ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального, и проверить связь «русских хакеров» с кибератакой на ряд американских ведомств в прошлом году. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден дал задание разведсообществу провести полный анализ [...] использование химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального», — заявила она.

По словам Псаки, глава государства также отдал распоряжение проверить вероятные связи Москвы с масштабной кибератакой на федеральные ведомства в прошлом году, вмешательствами в последние президентские выборы.

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Кроме того, национальная разведка изучит сообщения о деньгах, которые российские спецслужбы якобы могли передавать талибам за убийства американских военных в Афганистане.

Ранее 21 января газета The Washington Post сообщала, что Байден поручит директору национальной разведке Аврил Хейнс дать оценку ситуации с отравлением Навального, причастности Москвы к кибератакам и вмешательству в президентские выборы 2020 года, а также выплатам за убийства американских солдат в Афганистане.

Источники WP заявляли, что доклад разведки будет использоваться «для обоснования нашего ответа на российскую агрессию в ближайшие недели». Собеседники издания отметили, что Байден не стремиться к «перезагрузке» отношений с Москвой.

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Вместо этого администрация 46-го президента намерена привлечь Москву к ответственности за «за безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы».

Навальный, который с августа после отравления находился в на лечении Берлине, 17 января вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в нарушении требований условного наказания по делу «ИВ Роше», ФСИН требует замены срока на реальный поскольку оппозиционер не отмечался в ведомстве, пока лечился за границей.

В декабре 2014 года Навальный получил 3,5 года условно по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток», свою вину он не признал и связывал преследование с политическими мотивами. В 2017-м испытательный срок продлили, он должен был закончиться 30 декабря 2020 года.

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Фото:Kira Hofmann / dpa / ТАСС

После этого оппозиционера арестовали на 30 суток, суд рассмотрит вопрос по изменению условного срока на реальный должен состоятся 2 февраля. После ареста сторонники Навального призвали выйти на несанкционированные митинги. На западе арест политика осудили. Европарламент в связи с этим принял резолюцию, с призывом ввести санкции против российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток-2». Фактически, она не имеет реальной силы и является призывом к Совету ЕС.

Кандидат в госсекретари США Энтони Блинкен осудил действия российских властей по преследованию Навального. «Мы решительно осуждаем попытки заставить этот голос замолчать, заставить замолчать самого господина Навального», — сказал он.

По данным западных токсикологов, Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из той же группы, что и «Новичок». Власти России неоднократно отрицали причастность к отравлению Навального, кибератакам в отношении США, а также опровергали сообщения о выплатах талибам за убийства в Афганистане.

Автор
Михаил Котляр
Джо Байден США разведка Алексей Навальный кибератака
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