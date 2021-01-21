В Москве задержали юриста ФБК Владлена Лося

Владлен Лось (Фото: vladlen.los / Facebook)

Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Владлена Лося. Об этом сам юрист написал у себя в Twitter.

«Сидел в гостинице «Панорама» на Автозаводской. Вдруг стук в дверь, 15 полицейских. Говорят, кто-то кричал, приехали по вызову 02», — написал Лось.

Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади подтвердил РБК задержание сотрудника фонда. «Он сейчас находится в ОВД Даниловского района. Речь идет об определенных вопросах миграционного законодательства. Он в России законно находился, он гражданин Р[еспублики] Б[еларусь]», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.