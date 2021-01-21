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В Москве задержали юриста ФБК Владлена Лося

Владлен Лось
Владлен Лось (Фото: vladlen.los / Facebook)

Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Владлена Лося. Об этом сам юрист написал у себя в Twitter.

«Сидел в гостинице «Панорама» на Автозаводской. Вдруг стук в дверь, 15 полицейских. Говорят, кто-то кричал, приехали по вызову 02», — написал Лось.

В МВД пообещали привлекать за призывы к участию в акции 23 января
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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади подтвердил РБК задержание сотрудника фонда. «Он сейчас находится в ОВД Даниловского района. Речь идет об определенных вопросах миграционного законодательства. Он в России законно находился, он гражданин Р[еспублики] Б[еларусь]», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Ранее сторонники оппозиционера Алексея Навального призвали к акциям протеста с требованием его освободить. Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после того, как он вернулся из Германии, где проходил лечение с августа 2020 года. На следующий день суд арестовал Навального на 30 суток, заседание состоялось во втором отделе полиции УМВД. Меру пресечения для политика избрали после требования Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене оппозиционеру условного срока по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока. Рассмотрение ходатайства ФСИН запланировано на 2 февраля. Защита Навального обжаловала решение суда об аресте.

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