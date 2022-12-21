Hill узнала о подготовке США к признанию России государством-агрессором

В США разрабатывают законопроект, который позволить признать Россию «государством-агрессором», пишет The Hill. Он нужен для того, чтобы не называть Россию «государством-спонсором терроризма», говорят собеседники газеты

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Конгресс США занимается разработкой законопроекта, которым Россию признают государством-агрессором, выяснило издание The Hill. По данным издания, которое ссылается на свои источники в конгрессе, сейчас текст законопроекта обсуждают с администрацией президента Байдена.

В случае принятия законопроекта президент США сможет объявить государством-агрессором Россию и любое иностранное государство, если сочтет его причастным «к актам агрессии против Украины». Также документ позволит президенту США ввести санкции против любого человека, который «несет ответственность за агрессию или причастно к ней», указывает газета. Но критики текста говорят, что эти дополнения излишни, поскольку администрация Джо Байдена уже наложила санкции на высокопоставленных российских чиновников.

Также документ критикуют за то, что термин «государство-агрессор» «риторически слабее», чем термин «государство — спонсор терроризма», указывает The Hill.

Украинские чиновники, чьи имена издание не называет, сообщили газете, что статус государства-агрессора не соответствует их просьбе о признании России страной — спонсором терроризма. Несмотря на это, по их словам, Киев может поддержать эту меру, особенно если за этим последует разработка «дополнительного инструментария для наказания государств-агрессоров».

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма в связи с военными действиями на Украине. Документ не является юридически обязывающими и носит рекомендательный характер, так как в законодательстве ЕС пока нет понятия «государство — спонсор терроризма». Отдельные страны Евросоюза — в частности, Литва, Латвия, Польша, Эстония — также приняли свои собственные документы с аналогичными формулировками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение ЕС, говорил, что резолюция Европарламента о признании России спонсором терроризма не носит юридически обязывающего характера, и что в Кремле не принимают этот шаг «близко к сердцу»,

В американском законодательстве, напротив, существует определение «страна — спонсор терроризма», решение о включении в такой список принимает Госдепартамент. Сейчас в нем Сирия, Иран, КНДР и Куба. Признание США какой-либо страны спонсором терроризма предполагает жесткие ограничения: запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и др. Эти меры уже действуют в отношении России. Также по закону в случае признания страны спонсором терроризма США могут вводить санкции против других стран, которые сохраняют с ней торговые отношения.

Посол США по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак отмечала перед голосованием в Европарламенте, что Россия не вписывается в рамки государства — спонсора терроризма, установленные американским законодательством. Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер говорил, что включение России в этот список повлияет в том числе на «зерновую сделку».

США попытаются усилить давление на Россию иными методами, чем признание ее страной — спонсором терроризма, сообщил позднее в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы работаем с конгрессом сейчас над законопроектом, который помог бы нам обойти некоторые трудности, связанные с внесением [страны] в список спонсоров терроризма, что, как вы заметили, может иметь непредвиденные последствия», — заявил глава Госдепартамента.

Признание России страной — спонсором терроризма в США может привести к разрыву дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой, говорила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, это применение собственного законодательства США, противоречащее международному, с целью заставить другое государство действовать по правилам США.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин заявил, что ее целями являются защита жителей Донбассса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Он также подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, и что Россия никому и ничего не собирается навязывать силой.В начале сентября президент говорил, что целью специальной военной операции является ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России.

Минобороны России неоднократно заявляло, что не наносит удары по гражданским объектам, целями обстрелов ведомство называло военную инфраструктуру Украины.