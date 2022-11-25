В МИДе заявили, что не собираются признавать Украину страной-террористом

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия не собирается признавать Украину страной-террористом. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

В случае признания Украины страной-террористом оценка поведения недружественных для России государств носила бы «псевдосимметричный и юридически ущербный характер», считает Сыромолотов.

В МИДе указали, что терроризм как общеуголовное преступление влечет индивидуальную уголовную ответственность. Поэтому террористами могут быть признаны только конкретные физические лица (а никак не государства), причастные к терроризму, отметил Сыромолотов.

«Исходя из этого, полагаем, что следовать чужим антиправовым подходам было бы ошибочным. Уподобляться нарушителям международного права не будем», — заявил замглавы МИДа.

В середине ноября в МИДе уже говорили, что признание Украины террористическим государством стало бы ошибкой. Внешнеполитическое ведомство объяснило это тем, что Россия не приемлет насаждаемую Западом доктрину государственного терроризма.

23 ноября Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма. Решение носит рекомендательный характер, поскольку на данный момент в европейском законодательстве нет такого определения. В резолюции Россия обвиняется в военных преступлениях на Украине, ракетном обстреле энергетической инфраструктуры страны, а также в незаконном присоединении территорий, принадлежащих Украине.