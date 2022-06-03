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Военная операция на Украине ,  
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Медведев объяснил, почему на Украине идет спецоперация, а не война

Цели России на Украине ограничены, а удары наносятся только по военным объектам, заявил зампред Совбеза, объясняя, почему Москва называет военные действия на Украине спецоперацией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, объясняя, почему действия России на Украине являются специальной военной операцией, а не войной, заявил, что цели этой операции ограничены, а удары наносятся только по военным объектам. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Это действительно специальная военная операция. То, что там происходит, идет по определенному сценарию. Президент объявил о том, что у нас две цели, которые необходимо достигнуть», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

По его словам, первая — защита жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, вторая — уничтожение «милитаристской машины» и «денацификация» этих регионов, чтобы «там не было националистов, которые продвигают абсолютно антироссийский, русофобский курс и пытаются столкнуть Россию и Украину». «Поэтому цели этой операции ограничены», — сказал замглавы Совбеза.

Кроме того, российские военные, утверждает он, «стараются в самой минимальной степени угрожать гражданским объектам». «Мы стараемся действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только Вооруженных сил Украины, и поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», — пояснил он.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

При этом натовские страны во главе с США в ответ объявили России «так называемую войну по доверенности, или proxy war», продолжил бывший президент России. Поставляя Киеву вооружения, они «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар». Их цель — чтобы Украина «билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца», полагает Медведев. «Притом что по понятным причинам ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы в этом случае не страдают. С Украины уже уехали шесть миллионов человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», — заключил Медведев.

Президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Ее целью он назвал тогда «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. При этом, утверждал Путин, Россия никому и ничего не собирается навязывать силой и оккупировать украинские территории.

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В день объявления об операции на Украине Роскомнадзор обязал СМИ при освещении военных действий использовать только данные из официальных российских источников, поскольку именно они «распространяют достоверную и актуальную информацию». Позднее Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о российских Вооруженных силах.

В ответ на действия России Киев ввел военное положение, объявил мобилизацию и разорвал отношения с Москвой.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дмитрий Медведев Военная операция на Украине

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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