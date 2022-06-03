Медведев объяснил, почему на Украине идет спецоперация, а не война
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, объясняя, почему действия России на Украине являются специальной военной операцией, а не войной, заявил, что цели этой операции ограничены, а удары наносятся только по военным объектам. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.
«Это действительно специальная военная операция. То, что там происходит, идет по определенному сценарию. Президент объявил о том, что у нас две цели, которые необходимо достигнуть», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).
По его словам, первая — защита жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, вторая — уничтожение «милитаристской машины» и «денацификация» этих регионов, чтобы «там не было националистов, которые продвигают абсолютно антироссийский, русофобский курс и пытаются столкнуть Россию и Украину». «Поэтому цели этой операции ограничены», — сказал замглавы Совбеза.
Кроме того, российские военные, утверждает он, «стараются в самой минимальной степени угрожать гражданским объектам». «Мы стараемся действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только Вооруженных сил Украины, и поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», — пояснил он.
При этом натовские страны во главе с США в ответ объявили России «так называемую войну по доверенности, или proxy war», продолжил бывший президент России. Поставляя Киеву вооружения, они «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар». Их цель — чтобы Украина «билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца», полагает Медведев. «Притом что по понятным причинам ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы в этом случае не страдают. С Украины уже уехали шесть миллионов человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», — заключил Медведев.
Президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Ее целью он назвал тогда «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. При этом, утверждал Путин, Россия никому и ничего не собирается навязывать силой и оккупировать украинские территории.
В день объявления об операции на Украине Роскомнадзор обязал СМИ при освещении военных действий использовать только данные из официальных российских источников, поскольку именно они «распространяют достоверную и актуальную информацию». Позднее Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о российских Вооруженных силах.
В ответ на действия России Киев ввел военное положение, объявил мобилизацию и разорвал отношения с Москвой.