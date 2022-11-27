Песков о признании России в ЕС спонсором терроризма: «не принимаем близко к сердцу»

Кремль заявил, что не «принимает близко к сердцу» решения Европарламента

Резолюция Европарламента о признании России спонсором терроризма не носит юридически обязывающего характера, в Кремле не принимают происходящее там «близко к сердцу», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не носит какого-то юридически-обязывающего характера. Вот так к этому и надо относиться», — сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля отдельно отметил, что «Европарламент — это такая организация, которая, скорее, основывает свою работу на эмоциях, на эмоциональном подходе».

«Конечно, не секрет для нас, что последние годы Европарламент не питал особой любви к нам. В ответ мы не питали особого желания принимать во внимание происходящее там и, скажем так, принимать это близко к сердцу. Та ситуация, когда такая оголтелая русофобия и ненависть к России просто льется через край», — указал Песков.

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