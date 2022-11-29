США объяснили отказ признать Россию спонсором терроризма

Грузовые суда с украинским зерном в очереди на инспекцию у побережья Стамбула (Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС)

США не стали признавать Россию государством — спонсором терроризма в том числе из-за зерновой сделки. Об этом заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает ТАСС.

«Мы считаем, что использование этого законодательства ограничит нашу способность оказывать гуманитарную помощь оккупированным частям Украины, а также способствовать другим действиям, которые, по нашему мнению, отвечают интересам и Украины, и США, таким как зерновая сделка», — сказал Карпентер.

Соглашения Черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки) были заключены 22 июля в Стамбуле по отдельности Россией и Украиной с Турцией и ООН. Они предполагали открытие украинских портов для вывоза зерна и содействие поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений из России на фоне введенных против страны западных санкций. 17 ноября Россия автоматически продлила зерновую сделку на 120 дней.

Ранее о том, что Россия не вписывается в рамки государства — спонсора терроризма, установленные американским законодательством, говорила посол США по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак.

В начале сентября президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, следует ли признать Россию государством — спонсором терроризма. В конце июля резолюцию с подобным призывом к госсекретарю Энтони Блинкену принял сенат США.

В августе МИД России предупредил США о «точке невозврата» в случае, если Вашингтон признает страну спонсором терроризма. Директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев не исключил, что в таком случае Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США или разорвать их.

Об этом же говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Мы готовы к любому развитию ситуации, и, если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем», — заявила Захарова.

23 ноября Европарламент назвал Россию в резолюции спонсором терроризма. Резолюцию поддержали 494 депутата из 596. По ней Россия обвиняется в военных преступлениях на Украине, ракетном обстреле энергетической инфраструктуры страны и глобальном продовольственном кризисе, а также незаконном присоединении украинских территорий.

В документе содержится призыв к странам, входящим в ЕС, «разработать правовую базу для обозначения государств — спонсоров терроризма». Россия впоследствии должна быть включена в созданный список.