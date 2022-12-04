Блинкен: США ищут иные способы давления на Россию, чем признание ее спонсором терроризма

США решили давить на Россию не через признание ее спонсором терроризма

По словам госсекретаря Блинкена, признание России страной — спонсором терроризма может иметь «непредвиденные последствия». Впрочем, многие из возможных ограничений уже реализованы в форме введенных против Москвы санкций

Энтони Блинкен (Фото: Bonnie Cash / CNP / Global Look Press)

США попытаются усилить давление на Россию иными методами, чем признание ее страной — спонсором терроризма, заявил телеканалу CNN государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Мы постоянно изучаем разные методы, к которым мы можем прибегнуть, чтобы усилить давление [на Россию]. Мы работаем с конгрессом сейчас над законопроектом, который помог бы нам обойти некоторые трудности, связанные с внесением [страны] в список спонсоров терроризма, что, как вы заметили, может иметь непредвиденные последствия», — заявил глава Госдепартамента.

Он добавил, что США вместе с союзниками уже ввели беспрецедентные санкции против России и продолжат поддерживать Украину как военными поставками, так и поставками запчастей для разрушенной ракетными ударами инфраструктуры.

Если Госдепартамент признает страну спонсором терроризма, то за этим следуют жесткие ограничения: запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и др. Эти меры уже действуют в отношении России. Сейчас Вашингтон считает спонсорами терроризма Сирию, Иран, КНДР и Кубу.

Президент США Джо Байден в сентябре, отвечая на вопрос о возможности признания России страной — спонсором терроризма, дал отрицательный ответ. Позднее Вашингтон заявил, что Москва не вписывается в рамки законодательства о спонсорстве терроризма.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма в связи с военными действиями на Украине. Документ не является юридически обязывающими и носит рекомендательный характер.

Резолюция содержит следующие положения:

призыв к странам ЕС и их партнерам разработать правовую основу для признания государств спонсорами терроризма, создать такой список и включить в него Россию;

призыв признать ЧВК Вагнера и входящий в Росгвардию 141-й полк им. Ахмата Кадырова террористическими организациями;

о «необходимости усилий по международной изоляции» России, включая вопрос ее членства в Совете Безопасности ООН;

о необходимости расширения санкций и усиления контроля за их исполнением.

Кремль, комментируя принятие резолюции, заявил, что не принимает это событие «близко к сердцу», поскольку документ не является юридически обязывающим.